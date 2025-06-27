Кремль назвав Естонію “безпосередньою загрозою” РФ: що налякало Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

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Кремль звинувачує Естонію в “безпосередній загрозі” безпеці Російської Федерації. Причиною називають літаки НАТО.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Sky News.

За його словами, наміри Естонії прийняти у себе літаки НАТО, які здатні нести ядерну зброю, “становлять для Росії безпосередню небезпеку”.

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Заява Естонії

Очільник естонського міноборони Ганно Певкур у коментарі Postimees заявив, що країна готова приймати на своїй території військові літаки союзних країн НАТО. Йдеться про винищувачі F-35, які можуть нести тактичні ядерні бомби.

Зауважимо, що ці повітряні судна вже бували в Естонії і найближчим часом знову охоронятимуть повітряний простір країни.

“Якщо деякі з цих літаків незалежно від країни походження мають можливість нести ядерну зброю подвійного призначення, це ніяк не впливає на нашу позицію щодо приймання F-35. Звісно, ми готові приймати союзників”, — наголосив Ганно Певкур.

Дата публікації 12:26, 27.06.25 Кількість переглядів 78 Угорщина та Словаччина все заблокували! ЄС не ухвалив рішень по Україні та Росії!