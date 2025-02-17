Кремль не готовий до чесних переговорів щодо закінчення війни: експерти ISW назвали причини

Кремль вже готує для себе виправдання, чому він не буде виконувати умови потенційної мирної угоди.

Заяви та дії російського керівництва вчергове демонструють неготовність Кремля до добросовісних та відкритих переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Кремлі вчергове повторили свою заяву про "відсутність суверенітету" в Україні, створюючи умови стверджувати, що будь-які досягнуті умови будуть не дійсними у майбутньому.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що РФ скоригувала підхід до потенційних переговорів з Україною, оскільки Україна нібито має "дефіцит" суверенітету.

Крім того, він вчергове намагався перекласти відповідальність за розвʼязування війни на Київ, мовляв, Україна була б "цілісною", що українська влада не "знущалася" б над росіянами на сході України, що не було б "громадянської війни" і що росіяни на сході України не мали б "бажання... відокремитися від України", якби Україна виконала умови Мінських угод.

"Мінські угоди були надзвичайно сприятливими для Росії, не накладаючи жодних зобов'язань на Москву, проте російські маріонетки постійно порушували угоди за підтримки Росії. Підконтрольні Кремлю державні ЗМІ використали інтерв'ю від 15 лютого з пов'язаним з Кремлем колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, щоб повторити неправдивий наратив Кремля про нелегітимність президента України Володимира Зеленського", - йдеться у звіті ISW.

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Аналітики ISW вказують, що заяви Пскова і інтервʼю Медведчука показують, що Москва провокує маніпуляції і не готова до добросовісних переговорів про врегулювання війни. Також Росія створює інформаційні умови для порушення в майбутньому потенційних угод.

У звіті йдеться про те, що Кремль надіслав запрошення президенту США Дональду Трампу відвідати парад 9 травня в Москві. Це робиться в рамках зусиль продемонструвати, що РФ має статус глобальної держави.

"Путін часто використовував свої промови 9 травня, щоб підкреслити перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, мінімізуючи внесок інших західних союзників. Путін навіть раніше стверджував, що Радянський Союз діяв "наодинці" у Другій світовій війні. Парад до Дня Перемоги 2025 року, зокрема, буде присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни, і Путін назвав 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що таким чином російський диктатор Путін хоче представити себе рівним Трампу і представити Росію як глобальну державу, прирівняну до Сполучених Штатів, і як спадкоємицю статусу "наддержави" Радянського Союзу.

Крім того, у звіті ISW йдеться, що наразі російські війська готуються до багаторічних боїв за "фортифікаційний пояс" України у Донецькій області, що ще раз демонструє незацікавленість диктатора Путіна у тривалому мирі.

Раніше повідомлялося, що топпосадовці США вирушають до Саудівської Аравії, де плануються переговори з делегацією з РФ.

Ми раніше інформували, що у Білому домі відреагували на відмову Зеленського від угоди про доступ до корисних копалин.

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