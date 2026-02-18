Кремль не готує росіян до миру: з’явився тривожний сигнал з Росії

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація зберігає жорстку позицію під час переговорів у Женеві та цілком ймовірне — не хоче досягати жодних компромісів. Зокрема, свідченням цього є те, що Кремль не підготував суспільство до ідеї можливих поступок та компромісів Росії для припинення війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, одне джерело повідомило кремлівському медіа, що переговори у Женеві охоплюватимуть щонайменше п’ять напрямків — територіальний, військовий, політичний, економічний та безпековий.

Як РФ відкидає можливість поступок

Водночас російські посадовці та підконтрольні Кремлю росЗМІ фактично відкидають можливість поступок. Депутати Держдуми та сенатори Ради Федерації, цільовою аудиторією яких є російське населення і які часто виступають рупорами справжніх дипломатичних і військових цілей диктатора Володимира Путіна, продовжують просувати шаблонні риторичні рядки Кремля про початкові воєнні вимоги РФ які виходять за межі території на сході України.

Зокрема, голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов заявив, що Україна нібито зможе «перемогти» лише у разі приєднання до Росії. Своєю чергою, його Юрій Швиткін заявив, що нібито військові досягнення РФ створюють «сприятливий фон» для дипломатичного врегулювання.

Аналітики зауважують, що це посилює наратив Кремля про те, що Київ та Захід повинні поступитися вимогам Москви за столом переговорів через страх перед майбутніми діями Росії на полі бою.

Російські політики наполягають, що переговори повинні відбуватися насамперед між РФ та США, фактично відсуваючи Київ на другий план. Вони також апелюють до так званого «духу Анкориджа», посилаючись на нібито попередні домовленості у серпні 2025-го, які відповідають вимогам Кремля щодо капітуляції України та НАТО.

РФ готує суспільство до затягування війни

Водночас всередині країни-агресорки триває інформаційна кампанія, яка готує російське суспільство до затягування війни. Зокрема, пов’язаний із олігархом Костянтином Малофєєвим телеканал «Царград» опублікував статтю про те, що Москва намагається використати переговори, аби «створити враження», що вона серйозно бажає вирішити найскладніші питання у війні. У публікації наголошується, що нібито реальний мир можливий лише після серйозних військових досягнень РФ, до яких наразі ще далеко.

В ISW наголошують, що ця стаття, ймовірно, має на меті схилити російських ультранаціоналістів — ключового виборця Путіна — повірити, що Російська Федерація не має наміру відмовлятися від своїх початкових воєнних цілей або йти на компроміси, щоб припинити війну з Росією.

«ISW продовжує оцінювати, що Кремль не підготував російське суспільство до ідеї можливих поступок та компромісів Росії для припинення війни», — підсумовують американські аналітики.

Нагадаємо, Bloomberg писало про наслідки вторгнення агресорки РФ до України. Російський Бєлгород, який за 40 км від кордону, став одним з найпоказовіших прикладів того, як дорого війна почала коштувати самій агресорці. У місті з населенням близько 322 тис. людей пошкоджено енергомережі після ракетних атак — настільки, що мешканці можуть залишатися без гарячої води протягом кількох місяців.

