Кремль не хоче миру: чому Путін продовжує воювати

Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

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Кремлівський диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну в Україні.

Попри намагання США налагодити переговорний процес потенційних мирних перемовин, він відкидає будь-які спроби дипломатичного врегулювання конфлікту та продовжує вести бойові дії.

Деякі американські аналітики припускають, чому Путін не хоче закінчувати війну: у такий спосіб він хоче утримати свою владу та уникнути конфлікту всередині РФ.

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Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Путін готується до тривалої війни

Путін налаштовує росіян готуватися до тривалої війни в Україні, а не до миру, що базується на компромісах.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що очільник РФ сподівається використати майбутні переговори про перемир’я, щоб отримати превентивні поступки від України та Сполучених Штатів.

Кремль продовжує поширює наративи про «нелегітимність» української влади, а секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу наполягає на тому, щоб Київ має скасувати указ від вересня 2022 року про заборону переговорів з Москвою, перш ніж Україна та Росія зможуть обговорити припинення війни.

Також Шойгу закликає українську владу внести зміни до конституції, щоб дозволити Україні визнати окупацію Росією та незаконну анексію окупованих українських земель.

Аналітики зауважили, що РФ також намагається посіяти розбрат між США та ЄС, щоб перервати підтримку України Заходом і підірвати альянс НАТО.

Речник Путіна, Дмитро Пєсков нещодавно заявляв, що європейська мілітаризація «заважає миру», натякаючи на можливі угоди за лаштунками.

Своєю чергою видання NBC News зауважило, що кремлівський «фюрер» одночасно говорить про мир та готує новий наступ на Україну, при цьому уповільнюючи процес переговорів.

«Ці подвійні підходи чудово ілюструють стратегію Росії, на думку деяких західних зовнішньополітичних фахівців. Вони кажуть, що Путін веде повільні переговори з президентом Дональдом Трампом, щоб продовжувати просування на полі бою в Україні, водночас роблячи ставку на досягнення нормалізації відносин із дружнім Білим домом», — пише NBC News.

Цинічні заяви Москви

Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні. Однак для завершення бойових дій слід «вирішити низку питань, а поки що вони висять у повітрі».

За його словами, Росія перш за все, має забезпечити свої інтереси.

В Україні стверджують, що Путін шукає лише відмовки, аби не розпочинати процес потенційних переговорів.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що «фюрер» розуміє лише мову сили.

Коли розпочнуться реальні переговори

США заявили, що РФ найближчими тижнями має ухвалити рішення щодо своєї готовності до завершення війни.

Державний секретар Марко Рубіо зауважив, що Україна вже продемонструвала готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів, тому Вашингтон має знати позицію Росії.

Політолог Вадим Денисенко вважає, що Володимир Путін готовий буде повертатися до переговорів щодо припинення вогню за результатами літньої військової кампанії.

Він зазначає, що останні переговори Ер-Ріяді показали справжні наміри Кремля. Денисенко наголосив, що мирні переговори чи реальне припинення вогню не розпочнеться раніше, ніж у жовтні-листопаді.

«Попри всі заяви Трампа, що він все розуміє і дуже розлючений, треба розуміти, що станом на зараз Володимир Путін не входитиме у будь-який переговорний процес. Він вважає, що США не запровадить катастрофічних санкцій, тому готовий буде повертатися до переговорів за результатами літньої воєнної кампанії», — зауважив Вадим Денисенко.

Чого боїться Путін

Вадим Денисенко вважає, що Путін боїться закінчення війни через внутрішньополітичну ситуацію у державі-агресорці, де приблизно третина суспільства прагне повного знищення України.

Проте, експерт зазначає, є й ті, хто налаштований проти його політики.

Денисенко зауважив, що закінчення війни навесні 2025 року може призвести до спротиву всередині РФ. Адже в такому випадку Кремль не знатиме, як повернути країну до мирного життя та контролювати проактивних противників війни.

Саме через ці побоювання, за словами Денисенка, російське керівництво вирішило продовжити військову агресію.

Окрім того, експерт зауважив, що в оточені в оточенні Путіна сформувалася група «яструбів» — прихильників продовження війни. Ці люди підштовхують кремлівського диктатора ухвалити рішення про продовження літнього контрнаступу.

Трамп прагне якнайшвидше закінчити війну

Президент США Дональд Трамп завив, що йому «не подобаються бомбардування«, та закликав до припинення вогню.

За його словами, Вашингтон продовжує розмовляти з Кремлем, аби закінчити війну РФ проти України.

«Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися», — сказав Трамп.

Мільярдер Ілон Маск підтримує план Трампа, та заявляє, що не поважає «тих, хто заохочує війну». За його словами у цій війні багато людей гинуть «без жодного плану», а це є жорстоко, нелюдяно та безглуздо. Окрім того, невідомо як довго це триватиме.

«Президент Трамп має рацію: настав час зупинити цю бійню. Нас повинні турбувати люди, які гинуть в окопах в Україні та Росії: вони змушені вбивати один одного, не знаючи, чому і як довго. Настав час сказати досить», — заявив Маск.

Росія повинна відреагувати на пропозиції США

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте заявив, що Кремль має показати реальне бажання припинити війну.

За його словами, Москва рухається недостатньо швидко, окрім того, вона має зробити набагато більше, щоб покласти край цій війні.

Генсек наголосив, що війна має закінчитися, адже гине багато людей та чимало міст зазнало значних руйнувань.

Рютте переконаний, що «росіяни теж повинні танцювати танго, а зараз, здається, цього не роблять, а далі буде важко».

Також він не впевнений, що Путін розглядає можливість припинення своєї широкомасштабної військової агресії проти України.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО повідомляв, коли може закінчитися війна РФ проти України.

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