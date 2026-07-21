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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
825
Час на прочитання
1 хв

Кремль не хоче зупиняти війну: у Держдумі вигадали нове цинічне виправдання

У Путіна знайшли ще одну «місію» для війни, називаючи її «боротьбою».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Держдума.

Держдума. / © Associated Press

У Держдумі РФ зухвало заявили, мовляв, Москва, воює в Україні за саме існування Росії, а зупинення бойових дій начебто буде означати її зникнення.

Про це заяв видав віце-спікер Держдуми Петро Толстой.

За його словами, так звана «спецоперація» потрібна РФ, щоб зберегти себе «у тому вигляді, в якому вона існує зараз». Толстой зухвало назвав розпочату в Україні війну «боротьбою» за «незалежність», «свободу» та «право самостійно ухвалювати рішення».

Російський депутат брехливо стверджує, що нібито повномасштабне вторгнення до України було ледь не вимушеним кроком. Мовляв, Кремлеві «не залишили іншого способу», окрім як воювати «зі зброєю в руках». Ба більше, він закликав росіян «йти до кінця», незалежно від ціни.

Зауважимо, що Кремль вкотре заявляє про готовність продовжувати війну, прикриваючи її «боротьбою за майбутнє». Втім, Москва не говорить про той факт, що саме керівництво країни-агресорки продовжує затягувати війну, бо не йде на переговори і висуває ультиматуми.

Нагадаємо, у Кремлі також прагнуть перекласти відповідальність за продовження війни на Україну. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нібито саме Київ «не хоче завершувати бойові дії». Він нахабно закликав США вплинути на Київ, щоб він, зі слів Пєскова, припинив удари по російській інфраструктурі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
825
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