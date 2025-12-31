Кремль / © Associated Press

Стратегія Кремля щодо розколу Європи та послаблення трансатлантичного союзу з США зазнає поразки, адже європейські країни продовжують єднатися навколо підтримки України, попри спроби дискредитації.

Про це в етері Еспресо розповів редактор Радіо Свобода, журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.

«Щодо заяв Лаврова про блокування Європою миру, то європейці їх ділять на 2 чи 3, можливо, і на 10. Росія дискредитує Європу, бо не може їй вибачити трьох речей», — зазначив журналіст.

Він пояснив: «Перша — Росія не може вибачити те, що війна в Україні об’єднала Європу, і країни постійно впроваджують пакети санкцій та тиснуть на РФ. Не вдається розділити Європу, а це завжди була російська стратегія. Друга — не можуть вибачити Європі тверду та рішучу підтримку України».

Третім фактором, на думку Хотина, є те, що «попри критику з боку адміністрації Трампа на адресу Європи, росіянам не вдається підірвати трансатлантичну єдність між Європою та США».

«Попри антиєвропейські сентименти від команди Трампа, Європа спільно з Україною комунікує з США, тримає контакт, відбуваються візити та онлайн-наради. Європейці не дозволяють Росії відсунути себе від Америки. І ці три речі — консолідація Європи, підтримка України та трансатлантична єдність — Росія не може пробачити, тому говорить такими маленькими галасливими русофобами: „Ми, як супердержава, будемо домовлятися з Америкою, бо це наша рівня, а не якісь європейці“. Ця стратегія Кремля зазнає поразки», — додав він.

