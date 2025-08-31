Путін ухвалив рішення, що буде з війною проти України, незгодних вигнали з Кремля – ISW

Дмитро Козак / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін розглядає можливість звільнення Дмитра Козака, одного з високопоставлених чиновників своєї адміністрації, який нібито висловлював незгоду з війною та наполягав на обмеженні повноважень силових структур.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення вйни (ISW).

Аналітики нагадали, що у п’ятницю, 29 серпня, Путін підписав указ про ліквідацію двох управлінь адміністрації президента, якими опікувався Дмитро Козак — давній соратник російського диктатора, який працював з ним ще від 1990-х та очолював його передвиборні штаби.

Російське видання «Ведомости» 29 серпня повідомило, посилаючись на два джерела, що Козак є кандидатом на посаду повноважного представника президента в Північно-Західному федеральному окрузі.

Два додаткових джерела повідомили «Ведомостям», що в Кремлі відбуваються обговорення щодо відставки Козака з посади, що фактично витісняє Козака з Кремля та близького оточення Путіна.

Західні та російські джерела вказують на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

«Повідомлення про те, що Кремль готується усунути з посади високопосадовця після висловлення бажання припинити війну в Україні, є ще одним свідченням того, що Кремль не планує припиняти війну, про що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прямо заявив після саміту на Алясці 15 серпня», — додали експерти.

Нагадаємо, очільник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов повідомив, що виконання завдань спеціальної військової операції Об’єднаною групою військ буде продовжено наступальними діями.