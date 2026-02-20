Кремль не поспішає з миром: неочікувана причина, що дає Путіну впевненість воювати далі

Володимир Путін / © Associated Press

Російський президент-диктатор Володимир Путін буде продовжувати війну в Україні, бо впевнений, що економіка Росії ще може підтримувати повномасштабне вторгнення. Саме з цим пов’язане небажання «фюрера» йти на компроміси в переговорах.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Західні джерела пов’язали небажання Путіна йти на компроміси з його переконанням, що російська економіка може продовжувати підтримувати затяжну війну. Це узгоджується з давньою оцінкою ISW теорії перемоги Путіна», — наголошують американські фахівці.

Доходи РФ падають

Вони проаналізували інформацію Reuters одного з керівників розвідки. Він висловився, мовляв, «головне питання» в тому, що очільник Кремля не хоче і не потребує швидкого миру, бо економіка РФ не перебуває на межі краху.

Водночас інше джерело видання заявило, що Москва зіткнеться з «дуже високими» фінансовими ризиками у другій половині 2026-го, бо західні санкції та висока вартість запозичень обмежили доступ країни-агресорки до ринків капіталу.

Аналітики зауважують, що «фюрер» вкрай погано керував російською економікою, яка страждає через занадто високі витрати на армію та оборонно-промислову базу, значну нестачу робочої сили та скорочення суверенного фонду добробуту Росії.

Окрім того, Bloomberg пише про те, що нафтогазова промисловість Російської Федерації продовжує страждати. Зокрема, торік виробники нафти пробурили на 3,4% менше виробничих свердловин, ніж 2024-го оскільки західні санкції та сильний рубль зменшили доходи.

Зазначається, що 2025-го прибутки від нафти і газу впали до п’ятирічного мінімуму. Ба більше — міністр фінансів Росії Антон Сілуанов визнав: Москва очікує, що частка доходів Росії від продажу нафти і газу впаде приблизно на 30% вже цього року.

Розрахунки Путіна

В ISW наголошують: ймовірно, Кремль вважає, що може впоратися з економічними проблемами у найближчій перспективі. Однак аналітики ще у лютому 2025-го оцінили, що здатність диктатора РФ Путіна керувати цими проблемами не є безкінечною.

«Путіну доведеться збалансувати свою теорію перемоги, яка стверджує, що російська економіка може продовжувати підтримувати просування своєї армії на полі бою довше, ніж Україна зможе захистити себе, і Захід готовий підтримувати Київ, з необхідністю враховувати дедалі складнішу економічну ситуацію в Росії 2026-го», — йдеться у звіті Інституту.

Американські фахівці зауважують, що «фюрер» Путін, ймовірно, наполягає на тому, щоб Україна та Захід капітулювали перед вимогами Кремля на переговорах, перш ніж Москва зіткнеться з цими складними економічними рішеннями.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше заявляли про те, що Кремль свідомо не готує росіян до миру, а до затяжної війни. Вони зауважують - посадовці РФ та підконтрольні росЗМІ фактично відкидають можливість поступок. Натомість продовжують просувати шаблонні риторичні рядки Москви про початкові воєнні вимоги РФ які виходять за межі території на сході України.

Тим часом Reuters повідомляло, що війна в Україні та західні санкції доб'ють економіку Росії. Зокрема, витрати на мобілізацію можуть призвести до провалу в прогнозах уряду щодо бюджету та виснаження резервів Москви до найнижчого рівня за останні роки.