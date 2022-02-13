Кремль не пояснив військову присутність на кордоні: Україна протягом 48 годин вимагає зустрічі

Україна давала Росії на пояснення 48 годин.
Російська Федерація не відповіла на запит українського МЗС щодо обгрунтування військової присутності на кордонах. Тому Україна скликає засідання ОБСЄ.
Про це повідомив міністр закордонних справ україни Дмитро Кулеба.
"Росія не відповіла на наш запит згідно з Віденським документом. Отже, робимо наступний крок. Ми просимо зустрітися з Росією та всіма державами-учасницями протягом 48 годин, щоб обговорити її посилення та передислокацію вздовж нашого кордону та в тимчасово окупованому Криму", - написав урядовець.
Нагадаємо, 11 лютого МЗС України дали Росії 48 годин на роз'яснень щодо військової діяльності біля кордонів нашої країни. Очільник МЗС уточнив, що згідно з документом, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, типи озброєнь і військової техніки, що беруть участь у цій діяльності.
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