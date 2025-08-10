Росія, попри зустріч на Алясці, не збирається віддавати захоплені території України - WP

Переговори / © ТСН.ua

Реклама

Російські чиновники та коментатори з радістю повідомили про проведення 15 серпня в Алясці саміту між президентом Володимиром Путіним і президентом Дональдом Трампом. Це перший випадок з 2007 року, коли російський лідер був запрошений до Сполучених Штатів поза межами Організації Об’єднаних Націй — і, судячи з усього, без будь-яких явних поступок з боку Кремля щодо війни в Україні.

Про це пише The Washington Post.

Тим часом європейські та українські чиновники поспішили відреагувати на раптову зміну позиції адміністрації. За кілька днів до оголошення про саміт у п’ятницю Трамп висловлював розчарування з приводу продовження бомбардувань Путіним українських міст і погрожував посилити санкції проти Росії.

Реклама

Спеціальний економічний посланець Росії Кирило Дмитрієв, ключовий посередник між Кремлем і адміністрацією Трампа, заявив, що рішення про проведення саміту на Алясці має символічне значення для партнерства між США і Росією. Сполучені Штати придбали цю територію у Росії в 1867 році за 7,2 мільйона доларів, або приблизно 2 центи за акр.

«Аляска, що зародилася як Російська Америка — з православними коренями, фортами, торгівлею хутром — віддзеркалює ці зв’язки і робить США арктичною державою», — написав Дмитрієв на X.

Мільярдер Костянтин Малофєєв, який потрапив під санкції адміністрації Обами за фінансування прокремлівських сепаратистів в Україні та втручання у вибори в декількох країнах, заявив, що мешканці Аляски «з повагою згадують своє російське минуле та православне сьогодення».

Російські військові блогери також святкували, але стримували очікування. «Зустріч на Алясці має всі шанси стати історичною», — написав прокремлівський військовий кореспондент Олександр Коц на своєму каналі в месенджері Telegram. «Звичайно, якщо Захід не спробує реалізувати черговий план».

Реклама

Західні аналітики заявили, що Трамп повинен діяти обережно.

«Трамп вирішив прийняти Путіна в частині колишньої Російської імперії», — написав на X Майкл Макфол, посол США в Росії за часів Обами. «Цікаво, чи знає він, що російські націоналісти стверджують, що втрата Аляски, як і України, була несправедливою угодою для Москви, яку потрібно виправити».

Сем Грін, професор російської політики в Кінгс-Коледжі Лондона, сказав, що місце проведення зустрічі вигідне Росії.

«Символізм проведення саміту Трампа і Путіна на Алясці жахливий — нібито він покликаний продемонструвати, що кордони можуть змінюватися, землю можна купувати і продавати, — сказав Грін. — Неважливо, що в російському мейнстрімі продовжують стверджувати, що Аляска повинна бути повернута Росії».

Реклама

Ключова відмінність: цар Олександр II запропонував продати Аляску. Путін силою захопив українську територію, незаконно анексувавши Крим у 2014 році та розпочавши повномасштабне вторгнення і незаконно заявивши про анексію чотирьох інших українських регіонів у 2022 році.

Трамп часто висловлював захоплення Путіним. Але останніми тижнями Трамп скаржився на опір російського лідера щодо повного і беззастережного припинення вогню, якого Україна та її союзники вимагали перед початком будь-яких мирних переговорів.

Російські аналітики заявили, що очевидно, що Трамп першим відступив, погодившись на зустріч. На їхню думку, малоймовірно, що Кремль відмовився від своїх кінцевих цілей щодо України — демілітаризації, встановлення проросійського режиму та нейтрального статусу поза НАТО.

Трамп «не хотів вступати в конфронтацію з Росією», сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі «Росія-Євразія». «Трамп сам сказав, що подальші санкції, ймовірно, не змусять Путіна змінити свою думку. З цих сигналів ми могли бачити, що Трамп може бути відкритий до нової спроби, і він зробив це за кілька днів до закінчення свого ультиматуму».

Реклама

Колишній високопоставлений чиновник Кремля сказав, що Росія рухається до компромісу, сигналізуючи про готовність до перемир’я.

«З політичної точки зору [для Кремля] легше продовжувати війну до остаточного краху України, ніж укласти мир», — сказав колишній чиновник, який висловився на умовах анонімності, щоб обговорити це делікатне питання. — Ось чому вони чіпляються за ідею, що потрібно укласти тимчасове, а не постійне перемир’я — і тоді в цей час можна буде провести [українські] вибори».

Кремль давно прагне домінувати в Україні через обрання дружнього президента і парламенту в Києві. Українці неодноразово виходили на вулиці, щоб вимагати вільного і демократичного майбутнього в Європейському Союзі.

Після того, як українські та європейські чиновники зустрілися в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, щоб узгодити відповідь на пропозицію Росії, лідери провідних європейських країн-членів НАТО — Великої Британії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі — висловили свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському, заявивши, що вони погоджуються з вимогою України про припинення вогню або зменшення військових дій до початку будь-яких переговорів.

Реклама

У заяві, до якої приєдналася Урсула фон дер Ляєн, президент виконавчої гілки Європейського Союзу, лідери повторили, що Росія несе повну відповідальність за війну і що Москві не можна дозволити силою перекроїти міжнародні кордони.

Дискусія з Венсом відбулася після плутанини щодо зустрічі в Москві між Путіним і посланцем Трампа Стівом Віткоффом. За словами особи, обізнаної з перебігом переговорів, пропозиція Путіна про готовність припинити російські атаки на Запорізьку та Херсонську області була сприйнята американцями як пропозиція про відступ.

Росія запропонувала Києву відмовитися від Донбасу на сході України, що включає Луганську та Донецьку області, в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших поступок, за словами особи, обізнаної з перемовинами. Ця особа висловилася на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні дипломатичні питання.

Кремль не готовий повернути території в Херсоні та Запоріжжі, де російські військові завоювання забезпечили Москві цінний сухопутний міст до окупованого Криму, сказала ця особа.

Реклама

У своїй заяві європейські лідери зазначили, що припинення вогню має бути передумовою для переговорів, а не предметом торгу для Росії.

Трамп заявив журналістам у п’ятницю, що пропозиція Кремля передбачає «певний обмін територіями на користь обох» країн.

Російські аналітики заявили, що Путін не погодиться вивести війська з Херсона та Запоріжжя, регіонів, які Росія незаконно анексувала в 2022 році, але досі не контролює повністю.

«Російські війська не збираються відступати», — заявив прокремлівський аналітик Сергій Марков. Єдиним компромісом, на який може піти Росія, за його словами, є припинення військової кампанії з захоплення Одеської та Харківської областей, а також міст Херсон і Запоріжжя, які залишаються під контролем України.

Реклама

Зеленський у суботу повторив, що не прийме жодної угоди, яка передбачатиме передачу території Росії, що, за його словами, заборонено Конституцією України.

Незрозуміло, чи містила російська пропозиція будь-які гарантії, що Москва не відновить бойові дії. Кремль наполягає, що будь-яка угода має вирішувати так звані «корінні причини» конфлікту шляхом демілітаризації України та зміни її уряду.

«Гарантій немає», — сказав прокремлівський аналітик Марков. «Але також немає гарантій, що Україна не почне війну знову».

За його словами, головний інтерес Росії в саміті полягав у тому, щоб представити Україну та Європу як перешкоди для мрії Трампа про посередництво у встановленні миру.

Реклама

«Росія сподівається, що Трамп нарешті стане розсудливим і зрозуміє, що Зеленський є головною причиною війни, яка зараз триває, а другою причиною війни є європейські лідери… і що вони теж є його ворогами», — сказав Марков. Трамп зрозуміє, що «Путін є одним з його небагатьох хороших політичних друзів».

Яніс Клуге, заступник голови Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, сказав, що пропозиція Путіна «сама по собі є частиною війни».

«Це лише тимчасове перемир’я в обмін на землю», — сказав Клуге. «Воно покликане надати Путіну перевагу в довгостроковій перспективі над Україною та Заходом».

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Реклама

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.