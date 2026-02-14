- Дата публікації
Кремль несподівано змінив очільника делегації: Зеленський розкрив хід Росії
Зеленський запідозрив спробу зірвати переговори.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням агресорки Росії змінити очільника своєї делегації після перших двох раундів тристоронніх переговорів, що відбулися в Абу-Дабі.
Про це він сказав під час пресбрифінгу на полях Мюнхенської конференції, повідомляє The Guardian.
З його слів, зміна РФ головного переговорника перед переговорами в Женеві може бути тактикою зволікання.
«Було сюрпризом, що Росія змінила очільника делегації. Як на мене, вони хочуть відкласти рішення. Можливо, я трохи песиміст», – сказав він.
Зеленський наголосив: розраховує на те, що представники США продовжать переговори та не дозволять Росії змусити їх знову «почати від самого початку, «бо в нас нова група».
«Я думаю, це була б велика помилка. Сподіваюся, що американські партнери не дадуть росіянам такої можливості з ними гратися», – заявив український лідер.
Переговори в Женеві: склади делегацій
Днями стало відомо, що нова тристороння зустріч України, США і Росії відбудеться у Женеві, 17-18 лютого. У Кремлі заявили, що змінили очільника делегації. Замість керівника ГРУ Ігора Костюкова, який головував під час двох раундів в ОАЕ, було призначено помічника «фюрера» Володимира Мединського.
Саме цей політик був керівником делегації РФ під час переговорів у Стамбулі 16 травня та 2 червня 2025-го. Він також був головою переговорної групи РФ 2022-го.
Водночас склад делегації України такий самий, як і під час попередніх зустрічей в Абу-Дабі. Її очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Окрім нього у складі буде ще п’ять осіб. Зокрема, очільник ОП Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця.