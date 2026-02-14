Кремль несподівано змінив очільника делегації: Зеленський розкрив хід Росії

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням агресорки Росії змінити очільника своєї делегації після перших двох раундів тристоронніх переговорів, що відбулися в Абу-Дабі.

Про це він сказав під час пресбрифінгу на полях Мюнхенської конференції, повідомляє The Guardian.

З його слів, зміна РФ головного переговорника перед переговорами в Женеві може бути тактикою зволікання.

«Було сюрпризом, що Росія змінила очільника делегації. Як на мене, вони хочуть відкласти рішення. Можливо, я трохи песиміст», – сказав він.

Зеленський наголосив: розраховує на те, що представники США продовжать переговори та не дозволять Росії змусити їх знову «почати від самого початку, «бо в нас нова група».

«Я думаю, це була б велика помилка. Сподіваюся, що американські партнери не дадуть росіянам такої можливості з ними гратися», – заявив український лідер.

Переговори в Женеві: склади делегацій

Днями стало відомо, що нова тристороння зустріч України, США і Росії відбудеться у Женеві, 17-18 лютого. У Кремлі заявили, що змінили очільника делегації. Замість керівника ГРУ Ігора Костюкова, який головував під час двох раундів в ОАЕ, було призначено помічника «фюрера» Володимира Мединського.

Саме цей політик був керівником делегації РФ під час переговорів у Стамбулі 16 травня та 2 червня 2025-го. Він також був головою переговорної групи РФ 2022-го.

Водночас склад делегації України такий самий, як і під час попередніх зустрічей в Абу-Дабі. Її очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Окрім нього у складі буде ще п’ять осіб. Зокрема, очільник ОП Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця.