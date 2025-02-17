Кремль оголосив учасників переговорів в Ер-Ріяді щодо України

Росія розкрила учасників переговорів з США в Ер-Ріяді

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, незабаром розпочнуться переговори між Росією та США щодо врегулювання ситуації, яка є наразі в Україні.

Про це повідомив помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ.

Він також зазначив, що до російської делегації може приєднатися генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Димитріїв. Наразі Сполучені штати ще не призначили основного перемовника для цієї зустрічі.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушили 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо війни в Україні.

За словами Рубіо, найближчі кілька днів визначатимуть, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мир.

Українська урядова делегація також розпочала робочий візит до Саудівської Аравії.

Також учора, 16 лютого, стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув до сусідніх із Саудівською Аравією Об'єднаних Арабських Еміратів.

Сьогодні Зеленський заявив, що Україна не визнає переговори в Саудівській Аравії, бо нічого про них не знає.

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