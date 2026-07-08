Кремль охопила паніка: пропагандисти Путіна здійняли «бунт» через нищівні українські удари вглиб РФ

Володимир Путін. / © Associated Press

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Паніка в РФ через успішні українські удари наростає. Вже навіть російські пропагандисти відкрито визнали критичний провал ППО.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що успішні кампанії ударів ЗСУ змусили російський ультранаціоналістичний інформаційний простір до розплати. Вже навіть пропагандисти заговорили про катастрофу і звинувачують федеральний уряд у нездатності створити цілісну систему ППО, яка могла б належним чином захистити приватний бізнес та критично важливу інфраструктуру від українських ударів.

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Зокрема, відомий російський мілблогер та пропагандист опублікував довге звернення, закликаючи Міноборони Росії створити єдиний оперативний штаб цивільної оборони від БпЛА, щоб запобігти виявленню та завдаванню ударів ЗСУ слабких місць у російському тилу. Він стверджував, що протиповітряна оборона перебуває в хаосі, бо військові та Росгвардія експлуатують ППО в різних федеральних суб’єктах (регіонах), тоді як приватний бізнес також інвестує в системи боротьби з безпілотниками. Водночас в РФ немає єдиного органу, який би контролював дрони в повітрі або створював багатоешелонну оборону по всій країні.

Окрім того, пов’язаний з Кремлем мілблогер розкритикував уряд країни-агресорки за те, що він покладає відповідальність за протиповітряну оборону на підприємства та цивільні структури, навіть попри те, що приватні структури не мають можливостей та людських ресурсів для ефективного захисту від українських ударів. Він закликав РФ посилити міжвідомчу координацію на федеральному рівні та створити системи, які можуть об’єднувати та належним чином розподіляти ресурси.

Інший відомий російський політичний коментатор також закликав уряд створити єдину структуру протиповітряної оборони, стверджуючи, що регіональним органам влади не вистачає людських ресурсів, повноважень та компетенцій для організації регіональних сил ППО, що військові не мають людських ресурсів для організації зональної оборони, а також що Повітряно-космічні сили Росії є «п’ятим колесом» в операціях протиповітряної оборони.

Інший блогер заявив, що географічні розміри РФ дедалі більше стають її слабкістю, бо системам ППО надзвичайно важко захищати її величезну територію від ударів. З його слів, зростання дальності українських ударів означає, що «зараз у Росії немає тилу».

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«Російські мілблогери тижнями скаржилися на те, що федеральні та регіональні адміністративні невідповідності та відсутність структури сприяли успіху українських ударів по критично важливій інфраструктурі, бо Україна продовжує ескалувати свою ударну кампанію від березня 2026-го. РФ бракує необхідних звичайних систем ППО для захисту всіх критично важливих об’єктів та приватних підприємств на заході Росії, і вона намагається захистити важливі цілі в добре захищених районах глибше в тилу», — йдеться у звіті.

В ISW продовжують оцінювати, що відмова або нездатність Росії усунути прогалини у своїй тиловій протиповітряній обороні призвела до нинішніх проблем — таких як неодноразові українські удари по великих містах та масштабний дефіцит бензину.

Аналітики вважають, що, ймовірно, Москві буде важко швидко посилити ППО в тилу, зберігаючи при цьому достатній захист у передових районах, а українські війська, ймовірно, зможуть продовжувати — якщо не ескалювати — свою далекобійну ударну кампанію, доки Росія не знайде рішення цих недоліків.

Водночас зусилля агресорки щодо набору мобільних вогневих груп та інших сил протиповітряної оборони для тилу також зіткнуться з обмеженнями, бо ці зусилля з набору персоналу конкурують з потребою в людських ресурсах на фронті, особливо враховуючи, що темпи набору персоналу в Росії знижуються в останні місяці.

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Нагадаємо, раніше російський блогер Олександр Лунін пригрозив Кремлю повстанням через ситуацію в російській армії. З його військові можуть спрямувати зброю проти влади. Втім, критичні заяви не сподобались Москві і Луніна згодом затримали. Суд призначив блогеру адміністративний арешт на 11 діб.

”Бунт” через удари ЗСУ по Москві висловили навіть близькі до “фюрера” пропагандисти - Ольга Скабєєва, Володимир Соловйов, Армен Гаспарян. Зокрема, прихильниця Кремля назвала «безумством» і «неможливим» те, що Україна здійснює атаки на відстані 1600 км від лінії фронту.

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