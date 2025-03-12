Кремль опинився між двох вогнів: що заважає домовитися про зустріч Трампа та Путіна

Перед США та Росією стоїть найскладніше завдання – домовитись про припинення вогню в Україні. Якщо командам перемовників це вдасться, зустріч Путіна та Трампа відбудеться найближчими місяцями.

Кремль вивчає варіанти можливої зустрічі президентів США та РФ у квітні чи травні.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на неназваних чинних і колишніх російських чиновників, знайомих з переговорами.

Найбільш вірогідним місцем проведення є Саудівська Аравія, хоча розглядаються інші місця на Близькому Сході. В ідеалі Москва воліла б відкласти зустріч якнайдовше, щоб отримати якнайбільше поступок від Вашингтона в обмін на припинення бойових дій в Україні.

"Час на стороні Кремля", — наголосили співрозмовники видання.

Проте чиновники також визнають, що зараз потрібно "скористатися моментом" і збалансувати прагнення Трампа до швидкого припинення вогню з більш широкими геополітичними та внутрішніми міркуваннями.

За словами російського дипломата та ще одного високопосадовця, один із обговорюваних сценаріїв — зустріч у районі Великодня, 20 квітня, яка може збігтися із запланованим візитом Трампа на Близький Схід.

Минулого тижня Трамп заявив, що він, можливо, поїде до Саудівської Аравії "протягом наступних півтора місяця".

"Є також сценарії на травень чи навіть червень, але не пізніше. Щоб не пропустити "вікно", зустріч між Путіним та Трампом має відбутися до літніх канікул", — сказав інший російський дипломат.

Видання зазначає, що подібні зустрічі президентів зазвичай вимагають кількох місяців підготовки, включаючи інтенсивні обговорення за участю дипломатів, співробітників розвідки, військових представників та цивільних чиновників для узгодження документів, які планується підписати, та визначення порядку денного.

За словами двох російських дипломатів, які безпосередньо брали участь у цьому процесі, підготовка до зустрічі Путіна і Байдена в Женеві в червні 2021 року зайняла майже п'ять місяців, включаючи попередній обмін позиційними документами та узгодження текстів документів. Але зараз мінлива політична ситуація змушує Кремль прискорити підготовку до зустрічі із Трампом.

"Якщо це затягнеться надто надовго, Вашингтон може втратити інтерес. Внутрішня протидія діалогу з Москвою вже посилюється в США, а європейські союзники чинять тиск. Крім того, Трамп стикається з ще більш серйозною проблемою: врегулюванням відносин з Китаєм", — пояснив російський чиновник, близький до переговорів.

Також читайте Росія хоче посварити Україну і США: Зеленський пояснив наміри Кремля

Інші джерела, які беруть участь у переговорах, повідомили, що хоча російські офіційні особи не відчувають гострої необхідності у проведенні зустрічі, вважаючи, що на фронті в Україні "все йде за планом", ситуація проте підштовхує їх до швидких дій.

Деякі кремлівські радники стверджують, що Москва має виявити велику готовність до компромісу. Інші вважають, що перш ніж Путін зустрінеться з Трампом, Росії слід закріпити свої успіхи на полі бою, наприклад повернути Курську область і повністю окупувати області України, які Росія вже "включила до складу" своєї федерації.

"У будь-якому разі американці нам не друзі і прагнутимуть послабити і змусити Росію. Питання має вирішуватися силою. Більше того, чим більше територій ми захопимо, тим сильнішою буде наша позиція, і тим зговірливішим стане Київ", — заявив високопоставлений російський дипломат, який нещодавно вийшов на пенсію.

Розбіжності щодо термінів проведення саміту виникли одразу після інавгурації Трампа та його першого дзвінка Путіну. Трамп неодноразово висловлював бажання зустрітися з Путіним "якнайшвидше", тоді як Кремль був більш обережним, уникаючи конкретних зобов'язань.

Тепер, коли Вашингтону вдалося заручитися згодою Києва на 30-денне припинення вогню, перед Москвою постало найскладніше завдання: розпочати змістовні консультації щодо припинення війни в Україні, що може виявитися найскладнішим питанням для переговорів, повідомили джерела. Відмова від угоди про припинення вогню – це ризик зіпсувати стосунки із Трампом. Прийняти його означає піти на поступки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про поїздку американської делегації до Росії для переговорів щодо припинення бойових дій в Україні. При цьому він висловив сподівання, що Москва погодиться на припинення вогню і пригрозив фінансовими санкціями у разі відмови Кремля.

Читайте також: