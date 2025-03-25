Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США – що вимагає

РФ висунула умову під’єднати свої фінансові установи до платіжної системи SWIFT і відкрити кореспондентські рахунки.

Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США, в якій йдеться про те, що пункти про безпеку в Чорному морі та відновлення російського експорту спільгосппродукції почнуть діяти після скасування санкцій з "Россельхозбанку", російських виробників та експортерів продовольства.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Водночас, згідно з заявою, ембарго на удари по енергетиці начебто діє від 18 березня і має тривати 30 днів з можливістю продовження.

Москва висунула умову про повернення "Россельхозбанку" та інших фінустанови до платіжної системи SWIFT і відкриття кореспондентських рахунків.

Також у Кремлі заявили, що потрібно скасувати санкції з компаній-виробників та експортерів продовольства й добрив, а також скасувати обмеження на роботу страхових компаній з вантажними перевезеннями.

Ба більше, там стверджують, що ембарго на удари по енергетиці начебто діє від 18 березня і має тривати 30 днів з можливістю продовження.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії сторони обговорять деталі запропонованого 30-денного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а також довгострокову мирну угоду.