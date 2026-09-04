Кремль озвучив «непорушну» позицію Путіна щодо закінчення війни: подробиці

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі вкотре заговорили про нібито «бажання» до миру. Втім, зухвало додають, мовляв, жодних «конкретних передумов» як для переговорів, так і до зкінчення війни, наразі не бачать.

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

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За його словами, «робота триває і контакти тривають». Зокрема, він наголосив на посередницьких зусиллях США. Представник диктатора цинічно запевнив, що «існує готовність» Москви до «мирного режиму врегулювання і в мирного досягнення цілей».

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Водночас Кремль відмовляється від своїх вимог і цілей так званої «сво» — тобто війни, водночас брехливо заявляючи про нібито готовність до миру. Пєсков заявив, що залишається «непорушною» позиція, озвучена Володимиром Путіним ще два роки тому під час виступу в МЗС РФ.

Зауважимо, йдеться про те, що Росія готова припинити війну лише після виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також він вимагав від Києва відмовитися від вступу до НАТО.

«Це чудово знають у Києві. Це все, звичайно, дає підстави говорити: можна виключати, що вдасться вийти в режим мирного регулювання», — нахабно додав Пєсков.

Візит посланців Трампа

За словами представника адміністрації Путіна, Кремль поінформує про контакти з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, «коли вони відбудуться».

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Пєсков висловив сподівання, що США нібито вимагатимуть від України припинити «теракти». Водночас, каже він, контактів з Києвом напередодні візиту американців «не буде».

Нагадаємо, раніше сам диктатора РФ Володимир Путін відкинув замороження Україні війни і вкотре поставив ультиматум щодо миру. З його слів, Москва погодиться лише на переговори, наповнені «конкретним змістом».

Своєю чергою, очільник МЗС Росії Сергій Лавров висунув нові претензії до України, звинувативши у нібито «нацистській ідеології». Міністр нахабно заявив, що пропозиції України і союзників є прагненням «заморозити конфлікт», аби «зберегти загрозу на кордонах» самої країни-агресора.

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