Кремль панічно відкидає будь-які вибори в Україні: в ISW розкрили справжні наміри Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Агресорка Росія знову відкидає легітимність будь-якої майбутньої влади в Україну, яку Кремль безпосередньо не контролює, у відповідь на нещодавні заяви українського лідера Володимира Зеленського про те, що він готовий провести вибори до закінчення війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зауважимо, днями Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні протягом наступних 60-90 днів, а також попросив США та Європу забезпечити безпеку під час голосування. Президент доручив Верховній Раді підготувати законодавчі пропозиції щодо зміни українського закону, який забороняє вибори під час воєнного стану, посилаючись на Конституцію.

“Кремлівські чиновники негативно відреагували на заяву Зеленського, незважаючи на попередні вимоги Кремля до України провести вибори як передумову для будь-яких мирних переговорів або угоди про припинення війни”, - акцентує ISW.

Зокрема, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков наголосив, мовляв, Москва не обговорює готовність Зеленського провести вибори і продовжуватиме стежити, як буде розвиватися ситуація. З його слів, Путін давно обговорює «необхідність» виборів в Україні.

Тим часом скандальна речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Зеленського в «цинізмі» та заявила, що його прохання до Штатів та Європи забезпечити безпеку виборів свідчить про втрату Україною свого суверенітету

Своєю чергою, посол РФ з особливих доручень Родіон Мірошник нахабно назвав готовність чинного президента України провести вибори «зарозумілим блефом» і «маніпуляцією». Ба більше, з його слів, Москва буде проти будь-яких зусиль США чи Європи щодо забезпечення безпеки виборів в Україні.

“Відповідь Кремля Зеленському узгоджується із заявами Путіна від 27 листопада про те, що Росія зацікавлена ​​лише в підписанні мирних угод з проросійською владою, і що українському уряду потрібно буде зробити додаткові кроки після виборів, перш ніж Москва розглядатиме підписання будь-яких мирних угод”, - наголошують американські фахівці.

В ISW зауважують, що реакція кремлівських чиновників на перспективу виборів в Україні ще раз демонструє, що Росія продовжує виправдовуватися, щоб зупинити будь-які мирні переговори, які не рівноцінні нічому, окрім капітуляції країни.

Останні заяви про вибори

В інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив, що необхідно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було». З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори». Втім, висловився Трамп, «український народ мав би мати такий вибір».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова американського колеги, заявив, що готовий до цього. Він також попросив США допомогти провести голосування за "60–90 днів". Однак, акцентував український лідер, щоб провести вибори, є два невирішені питання. Зокрема, безпека.

Тим часом в українському Центрвиборчкомі наголошують, що для підготовки чесних та вільних виборів в Україні потрібно не менше пів року. За даними ЦВК, наразі функціонує лише 75% виборчих дільниць. Майже мільйон українців служать у війську, багато хто з них на передовій.