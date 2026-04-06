Кремль панікує через співпрацю України і Японії: чого злякалися в РФ

Росія злякалася співпраці Києва і Токіо та заявила про нібито «ворожі провокації».

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кремль. / © Associated Press

У Росії запанікували через співробітництво України та Японії у сфері безпілотних технологій. Мовляв, таке партнерство «шкодить інтересам РФ у сфері безпеки».

Про це зухвало заявила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.

Російська посадовиця назвала таку японсько-українську співпрацю «відверто ворожим» кроком.

Також Захарова цинічно звинуватила Україну, яка захищається від агресії Кремля, у «злочинних провокаціях з використанням БпЛА». Мовляв, саме тому такі виробничі потужності для армії РФ «є законними військовими цілями».

У традиційній манері Кремля вона звинуватила Київ у нібито небажанні до миру. З її слів, подібні рішення «не сприяють якнайшвидшому врегулюванню ситуації, а лише затягують бойові дії».

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Японія готова до угоди з Україною щодо використання ударних безпілотників. Токіо вивчає можливість використання дронів українського виробництва для зміцнення власної обороноздатності.

Водночас Київ зацікавлений у технологічному обміні та може запропонувати свої оборонні розробки в обмін на підтримку з боку Японії.

