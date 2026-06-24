Кремль побачив тривожний для себе сигнал від США: політолог розкрив, який саме

Володимир Путін / © Associated Press

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У Кремлі скаржаться, що США змінюють свою позицію щодо переговорів про війну в Україні. Російська влада вважає, що Вашингтон більше не вимагає від України відвести війська з Донбасу як умову для діалогу.

Про це для «Київ24» повідомив політолог Володимир Фесенко.

Переговори України з Росією — чи зміниться ситуація

За словами експерта, останні заяви міністра закордонних справ Сергія Лаврова та помічника президента РФ Юрія Ушакова, вказують на те, що у Кремлі помітили зміну стратегії США.

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«Лавров про це каже, і Ушаков, що США відходять від „духа Анкориджа“. „Дух Анкориджа“ кудись зникає. Це означає, що в Кремлі теж отримали сигнали від американців або фіксують зміну американської позиції — що американці вже не наполягають на виведенні українських військ з Донбасу. Так, що тут є певні зміни. Але треба дивитися, як буде далі розвиватися ситуація», — зазначив Володимир Фесенко.

Політолог наголосив, що на даному етапі про початок переговорів не йдеться. Показовим у цьому контексті став підсумковий документ саміту «Великої сімки» (G7), де питання мирних перемовин не згадувалося взагалі. Натомість ключовий фокус спрямовано на військову допомогу Україні. Зокрема на надання ліцензій для виробництва зброї та постачання далекобійних засобів.

«Акцент на воєнну підтримку України, а також і „зимовий пакет“ для України. Це дуже показово. Це сигнал Кремлю, що буде підтримка в Україні надалі. І якщо будуть переговори, то з позиції сили для України», — підкреслив експерт.

Фесенко додав, що Україна підкріплює цю позицію власними діями, демонструючи силу шляхом ударів по російському тилу та окупованих територіях.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, наприкінці червня 2026 року одразу троє високопосадовців РФ публічно заявили про порушення Вашингтоном угод щодо завершення війни в Україні через різку зміну риторики президента США Дональда Трампа та посилення ударів українських дронів углиб Росії.

Також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зухвало заявляє, що завершення війни, яку вони розпочали в Україні «можливо вирішити політико-дипломатичними методами».

Раніше Лавров озвучив умови для закінчення війни в Україні. З його слів, Росія досягне всіх своїх воєнних цілей: нейтралітет і без’ядерний статус України, скасування «дискримінаційних» законів проти російської мови і російської православної церкви.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що мирні переговори між Україною та Росією нібито було перервано з ініціативи Києва.

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