Кремль почав залякувати НАТО: Євросоюз різко відреагував на нові погрози
В ЄС пояснили, що Росія програє у війні, а тому Кремль погрожує країнам Балтії.
Агресорка Російська Федерація зазнає поразки в Україні. Саме тому кремлівський режим вдається до погроз та залякувань на адресу країн Балтії.
Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у Мережі Х.
З її слів, твердження Москви про те, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак на РФ, — це «повна нісенітниця».
«Загрози Москви на адресу країн Балтії — це не ознака сили, а ознака слабкості. Росія зазнає поразки на полі бою в Україні і намагається залякати нас, щоб ми скоротили підтримку України. Правильна відповідь — зробити навпаки: збільшити підтримку України.»
Погрози РФ Латвії — що відомо
Днями Москва відкрито пригрозила країні НАТО — Латвії - «ударом у відповідь» нібито через допомогу Україні. У Кремлі стверджують, мовляв, «Київ переконав Ригу» у тому, аби дрони для атак по РФ запускали з Латвії. Нібито до країни вже навіть перекинули українських військових БпЛА-систем і розмістила їх на базах.
У Росії цинічно заявили, що членство цієї країни в НАТО «не захистить від справедливої відплати». Окрім того, латвійську владу ще й звинуватили у «печерній русофобії».
Аналітики ISW наголошують, що відкритими погрозами Ризі Кремль посилює зусилля щодо створення інформаційних умов для можливої агресії у майбутньому проти країн Балтії. Зокрема, проведення інших військових операцій проти цих держав.