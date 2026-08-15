"Кремль подвоює ставки": в ISW пояснили, чому Путін відкидає мирні переговори

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Кремль продовжує демонструвати небажання Росії брати участь у будь-яких мирних переговорах. Це небажання російські топ посадовці періодично підтверджують публічними заявами.

Про це йдеться у звіті ISW.

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«Кремль подвоює ставки на категоричну відмову від ідеї переговорів, щоб згуртувати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Держдуми, які відбудуться 18–20 вересня 2026 року», — йдеться у звіті.

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В ISW заявили, що систематична відмова Кремля від усіх українських пропозицій щодо припинення вогню та миру свідчить про те, що Росія й досі не готова завершити війну в Україні на будь-яких умовах, які не передбачають виконання її максималістських вимог.

Заяви про мирні переговори — що відомо

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не готова погодитися на припинення вогню, яке зафіксує нинішню лінію фронту. За його словами, РФ продовжуватиме війну проти України доти, доки не зможе досягти «довгострокового, надійного та стійкого» врегулювання на власних умовах.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не планують повертатися до переговорів - поки не будуть виконані вимоги держави-агресорки. Йдеться про ультиматум, який Володимир Путін озвучив під час виступу в МЗС ще влітку 2024-го. Зокрема, повне виведення ЗСУ із підконтрольних Києву районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

А депутат Державної думи РФ Віктор Соболєв заявив, що кінцевою метою так званої «спеціальної військової операції» є вихід російських військ до західних кордонів України.

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