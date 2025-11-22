Кремль показав справжні наміри: чому Путін не відступає від старих вимог і руйнує шанси на угоду

Володимир Путін. / © Associated Press

Російський “фюрер” Володимир Путін та кремлівські посадовці продовжують заявляти, що вимоги РФ щодо України принципово не змінилися від часів саміту на Алясці у серпні 2025-го. Ба більше - на сьогоднішній день Москва не запропонувала жодних змін щодо своєї давньої позиції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Інсайдери російського уряду повідомляють, що Кремль не підтримує запропонований мирний план із 28 пунктів. Джерела опозиційного видання “Верстка”, близькі до Кремля, заявили, що положення цього документу слід розглядати радше як основу майбутньої угоди, а не як угоду, яку Путін офіційно підпише.

Інший співрозмовник, близьке до МЗС Росії заявило, що план у його нинішньому вигляді «не готовий», і що Москва заперечує проти запропонованих гарантій безпеки для України, обмеження чисельності українських військових, набагато більшого, ніж те, що Росія вимагала 2022-го, а також використання заморожених російських активів для підтримки України.

Високопоставлене джерело у федеральному уряді Росії, яке працює над мирними переговорами, заявило, що президент США Дональд Трамп поспішає укласти угоду, але Путін «не дуже». У Кремлі вважають, що чинний документ містить занадто багато розпливчастих пунктів, які відкладають вирішення спірних питань між Росією та Україною «на невизначений термін».

Джерело висловило сумнів, що Росія ратифікує угоду, яка не уточнює детально російські питання, включаючи кордони та терміни виконання умов документа. Зі слів співрозмовника, візит Путіна до командного пункту Західного угруповання військ Росії 20 листопада у військовій формі «демонструє його тверду позицію», поки «вся планета обговорює мирний план».

Крім того, начальник Генштабу Валерій Герасимов заявив Путіну на зустрічі, що їхні війська “продовжать свою місію” із захоплення решти Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Аналітики ISW зауважують: ці заяви підтверджують для російського народу, що вони повинні очікувати від РФ повної окупації всіх чотирьох областей, а 28-пунктна мирна пропозиція не призведе до сталого миру. Мовляв, війна може закінчитися лише «однозначною перемогою Росії на фронті» та «капітуляцією України».

Аналітики зауважують, що російські чиновники висувають інформаційні умови для відхилення 28-пунктного мирного плану, який погоджується з багатьма — але не всіма — наполегливими військовими вимогами Росії. Окрім того, Путін і його чиновники продовжують публічно повторювати, що Москва досягне своїх військових цілей військовим шляхом..

“Офіційна реакція Росії, зокрема з боку Путіна, у відповідь на 28-пунктний мирний план підсилює, а не відкидає очікування, що Росія досягне всіх своїх воєнних цілей, перш ніж погодиться на мир”, - констатують американські аналітики.

Зазначається, що Кремль аналогічно відхилив запропоновані США угоди про припинення вогню та переговори протягом останніх місяців, тоді як Україна послідовно демонструвала готовність до взаємодії та компромісів.

Нагадаємо, у Кремлі продовжують стверджувати, мовляв, Росія “повністю відкрита” до мирних переговорів та нібито прагне, щоб переговори “увінчалися успіхом”. Однак разом з цим речник диктатора Дмитро Пєсков цинічно заявляє, що дії російських окупантів та удари РФ це “примус” Володимира Зеленського до “мирного вирішення”. У Москві нахабно погрожують, мовляв, Києву варто зараз ухвалювати рішення про мирне врегулювання.

Своєю чергою, “фюрер” Володимир Путін, коментуючи мирний план Трампа щодо України, заявив, що документ із 28 пунктів «модернізованим після Аляски». За його словам, США просили російську сторону проявити «гнучкість щодо українського врегулювання».