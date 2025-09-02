Кремль показав відео з Януковичем: в ISW пояснили, навіщо путінському режиму це

Віктор Янукович. / © УНІАН

На передодні РФ показала відео із заявою експрезидента-втікача України Віктора Януковича про те, що він "цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС. Втім, нібито європейці поводилися некоректно".

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW вважають, цілком ймовірно, що Кремль приурочив звернення Віктора Януковича до виступу російського диктатора Володимира Путіна на Шанхайській організації співробітництва. Таким чином росіяни хочуть "надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні".

Зазначається, що останній публічний виступ Януковича в ЗМІ був у липні 2022-го, коли він закликав українців здатися Росії. Втім, час знімання вчорашнього відеозвернення Януковича невідомий. Однак він розпочав його із заяви, що Путін "абсолютно правий", ймовірно, у відповідь на висловлювання Путіна про Україну на саміті ШОС. Це вказує на те, що це, ймовірно, була заздалегідь спланована інформаційна акція.

"Публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до висловлювань Путіна. Кремль, можливо, створює умови для того, щоб заявити, що Янукович є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський", - вважають в ISW.

Однак, додають американські фахівці, такі твердження є неправдивими, адже Янукович самовільно втік з України після Революції гідності, а Україна від того часу провела кілька демократичних виборів.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ «відкопали» колишнього президента-втікача Віктора Януковича, який здивував заявою, що насправді нібито працював над зближенням України з ЄС і що його кінцевою метою був вступ України до ЄС. Однак він звинуватив європейських партнерів України у "некоректній" поведінці під час переговорів між Україною та ЄС і розкритикував ЄС за нерозуміння складнощів економічної ситуації в Україні.

