Кремль поставив переговори на паузу: у Путіна заговорили про "власні інтереси"

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі знову демонструють власну зухвалість і висувають умови для мирних переговорів про завершення війни проти України. У Москві заговорили про «національні інтереси» Російської Федерації.

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

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З його слів, Москва ухвалюватиме рішення про поновлення тристоронніх консультацій за участю України та США виключно з огляду на власні «національні інтереси».

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Традиційно представник Кремля знову кинув звинувачення на адресу Києва. За його словами, після нібито спроб України зірвати російські вибори Москва сама вирішуватиме, коли повертатися до тристороннього формату.

Водночас Пєсков визнав, що Росія не брала участі в консультаціях щодо ймовірної пакетної угоди про врегулювання війни, яку, за повідомленнями, готував Вашингтон. Наразі в Кремлі не чекають і на проведення нових тристоронніх переговорів.

За словами Пєскова, робота над врегулюванням триває у закритому режимі. Попри заяви про нібито готовність до врегулювання, Кремль далі висуває претензії Києву і використовує звинувачення на його адресу як аргумент для відтермінування переговорів.

Нагадаємо, в ISW вважають, що Кремль затіяв гру проти Дональда Трампа. Москва, наголошують аналітики, використала паливну угоду зі США, щоб схилити Вашингтон до підтримки своєї позиції на переговорах.

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Водночас РФ заявляє про «продовження роботи» над енергетичним перемир’ям, запропонованим Дональдом Трампом. За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, ця пропозиція «не була конкретизована».

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