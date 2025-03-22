Кремль прагне зірвати мирні переговори: в ISW пояснили, як РФ хоче розсварити Україну і США

Кремль активізував інформаційні атаки, намагаючись підірвати можливість мирних переговорів з Україною. РФ цілеспрямовано поширює наративи, які мають розсварити Київ і Вашингтон, дискредитувати Україну та виправдати продовження війни.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що Москва посилює інформаційні кампанії, звинувачуючи Україну у воєнних злочинах, атаках на російську інфраструктуру та порушенні домовленостей із Заходом. Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США мають пояснити, як вони "керуватимуть" Україною після нібито українських ударів по російських енергетичних об’єктах. Тим часом речник "фюрера" Дмитро Пєсков використав вибух на газорозподільній станції в Суджі Курської області Росії для дискредитації Києва, заявивши, що заперечення Україною своєї причетності "показує, наскільки їй можна довіряти".

Влада країни-агресорки намагається створити враження, що Київ свідомо порушує західні обмеження, зокрема щодо мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі РФ. В ISW заявляють: таким чином Москва намагається посіяти сумніви в надійності України серед західних союзників та підірвати їхню довіру.

"Кремль послідовно використовує інформаційні маніпуляції, щоб підірвати міжнародну довіру до України та внести розкол між Києвом і Вашингтоном. Москва прагне зірвати будь-які переговори, створивши ілюзію, що Україна є ненадійним партнером для Заходу", - зауважують в ISW.

Окрім того, 21 березня Слідчий комітет РФ оприлюднив дані про кримінальні справи проти українських військових, звинувативши їх у нападах на Курську атомну електростанцію та мирних жителів. Американські аналітики вважають, що ці дії є частиною ширшої стратегії Кремля – створити враження, що Україна загрожує стабільності у регіоні та змусити США переглянути свою підтримку Києва.

"Кремль готується активізувати наративи зі звинуваченням українських військ у воєнних злочинах в Курській області. Це потрібно для дискредитації українських військових, підриву підтримки України з боку Заходу, а також зриву або затягування переговорів щодо пропозицій про тимчасове припинення вогню", йдеться у звіті.

Американські фахівці зауважують, що впродовж усієї повномасштабної війни, Кремль послідовно просував зазначені наративи, намагаючись відволікти увагу від дій Росії. Окрім того, російські війська скоїли численні воєнні злочини на полі бою та на тимчасово окупованих територіях України, мілітаризували і поставили під загрозу катастрофи Запорізьку АЕС. У звіті також нагадали, що 14 лютого російський безпілотник "Шахед" пошкодив укриття над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської АЕС.

"Кремль може спробувати використати свої наративи, які неправдиво зображують Україну як країну, що нерозважливо ставить під загрозу російські АЕС і є небезпечним оператором ЗАЕС, щоб зірвати американсько-українські двосторонні переговори. Це особливо ймовірно, враховуючи нещодавні офіційні заяви США та України про можливу участь США в українській енергетичній інфраструктурі, зокрема на окупованій Росією Запорізькій АЕС", - заявили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, в ISW заявляли про те, що Володимир Путін готує свій народ до тривалої війни. Ба більше - майбутні переговори про припинення вогню "фюрер" хоче використати, щоб отримати превентивні поступки від України та США.

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