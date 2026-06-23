Кремль прагне розколоти Європу: експерт назвав реальну мету закликів РФ до переговорів

Путін

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Росія не полишає спроб нав’язати Україні та міжнародній спільноті капітуляційні умови під виглядом мирного врегулювання. Чергові заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова про повернення до так званих «Стамбульських угод» є свідченням того, що Кремль опинився у глухому куті.

Про це в ефірі «Київ24» заявив політтехнолог Тарас Загородній.

За словами експерта, очільник Кремля Володимир Путін своїми публічними виступами у попередні роки фактично позбавив себе можливості для будь-яких дипломатичних маневрів.

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«Він показав ці так звані Стамбульські угоди, скорочення армії до 80 тисяч, Нацгвардії до 40 тисяч, Україна не має важкого озброєння, визнає Крим, Донбас. Звісно, те, що на той час було актуальне. Друга позиція, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине 4 області України, відмовиться від НАТО. Все. Все інше не має ніякого значення. Вони на міліметр не сунуться з цієї позиції», — наголосив Загородній.

Як Росія лихоманливо шукає діалогу з США

Аналітик підкреслює, що насправді Москва не зацікавлена у реальному досягненні миру, а її дипломатична активність спрямована на вирішення абсолютно інших геополітичних завдань. Головна мета російського керівництва зараз — за будь-яку ціну відновити прямі контакти зі США, аби продемонструвати свою спроможність Китаю.

«Вони лихоманково зараз намагаються вийти на будь-які переговори з американцями. На будь-які. Вони готові обговорювати Україну. Їм потрібен діалог з американцями для того, щоб підтримувати його, щоб потім якісь там свої речі закидувати далі. Це ж демонстрація Китаю, що якщо з нами американці спілкуються, ми ще щось важимо», — пояснив політтехнолог.

Паралельно з цим Росія веде агресивну підривну гру на європейському континенті. Замість конструктивного діалогу представники окупаційного режиму планують висувати абсурдні вимоги та намагатися посварити західних союзників між собою.

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«Ну, не хочуть вони переговорів. Вони знову прийдуть, будуть там про печенігів говорити, будуть від європейців продовжувати вимагати, щоб війська НАТО вийшли на 97-й рік, щоб Швеція-Фінляндія вийшла з НАТО. Вони будуть вимагати зняти санкції з себе і багато що інше. Вони не збираються нічого вести, ніяких переговорів. Поки Путін при владі буде, вони будуть повторювати те, що вони повторювали, і вони будуть воювати», — резюмував Загородній.

Чого чекати від Дональда Трампа

Попри песимістичні прогнози щодо тривалості бойових дій, політтехнолог закликає не піддаватися паніці через можливі зміни у Білому домі. Сполучені Штати завжди прагматично оцінюють ситуацію і поважають винятково силу. Щойно Вашингтон переконається у спроможності українського народу самостійно утримувати позиції та завдавати ворогу дошкульних ударів, американська допомога може надійти миттєво і без зайвої паперової тяганини.

«Американці будуть робити ставку на сильного. Я вас запевняю. Раптом з’явиться купа зброї. Без всієї цієї бюрократії, розмов», — підсумував Загородній.

Переговори про мир в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія заявляє про нібито «готовність до переговорів» з Україною, але водночас не приховує бажання продовжувати війну. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив президента Володимира Зеленського у висуванні «цілком нереалістичних вимог» і заявив, що Москва має намір досягти цілей так званої «СВО», зокрема «нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу» України.

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Однак, помічник диктатора Росії Юрій Ушаков заявив, що воюватимуть «до останнього українця». Він цинічно заявив, що лідери G7 зустріччю у Франції перекреслили саміт США — Росія в Анкориджі.

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