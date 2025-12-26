В Кремлі повідомили про контакт представників Росії та США: про що домовились

Володимир Путін / © Associated Press

У Кремлі проаналізували інформацію, отриману від спецпосланця президента РФ Кирила Дмитрієва за підсумками переговорів з американською стороною у Маямі щодо закінчення війни в Україні. Після чого відбувся контакт представників адміністрацій Росії та США.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«За дорученням Путіна відбувся контакт представників адміністрацій Росії та США. У цьому контакті брав участь Ушаков та кілька співрозмовників від Білого дому. Домовились продовжувати діалог», — сказав він.

Нагадаємо, в Кремлі вивчають документи стосовно закінчення російсько-української війни, які Кирило Дмитрієв передав Путіну після поїздки до США.

«Москва залежно від рішень Путіна за підсумками аналізу матеріалів, переданих Дмитрієвим, продовжить спілкування з американцями», — сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що новий українсько-американський мирний план, представлений президентом Володимиром Зеленським, суттєво відрізняється від початкового документа, який по суті змушував Україну поступитися територією та виключити членство в НАТО. Нова пропозиція є розумним компромісом та включає гарантії безпеки для Києва, але Кремль навряд чи прийме її, бо підбадьорена досягненнями на полі бою Москва не зможе продати населенню план як перемогу.

Експерти вважають, що Москва зацікавлена ​​в переговорах, щоб підтримувати робочі відносини з Вашингтоном та уникнути звинувачень у продовженні війни. Окрім цього, росіяни хочуть відтермінувати санкції, адже американські обмеження проти двох російських нафтових гігантів, «Роснєфті» та «Лукойлу», змусили країну продавати свою нафту зі значно вищими знижками.

Також обговорення умов миру поглиблює розбіжності між Україною та її західними союзниками. За даними аналітиків, дипломатичні переговори щодо мирних умов триватимуть, так само як і війна.

Американський експерт Ян Бжезінський переконаний, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів лише дві речі — загроза втрати територій або угода, яка дозволяє досягти контролю над Україною.