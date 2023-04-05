Кремль продовжує ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед контрнаступом - ISW

Кремль, ймовірно, спробує змусити Білорусь до подальшої інтеграції в Союзну державу під час зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка в Москві 5 і 6 квітня.

Путін і Лукашенко зустрінуться для приватних двосторонніх переговорів у квітні, щоб взяти участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави 6 квітня в Москві.

Про це пише ISW.

На засіданні Вищої Держради Союзної держави розглядатимуться питання реалізації Союзного договору через 28 різних союзних програм на 2021–2023 роки — ймовірно, це пакет із 28 інтеграційних дорожніх карт, які Лукашенко ратифікував у листопаді 2021 року.

У Кремлі заявили, що російські та білоруські офіційні особи також планують домовитися про інші невизначені «практичні питання подальшої інтеграції», можливо, у сфері обміну розвідданими, оскільки директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін зустрівся з Лукашенком у Мінську.

Росія може тиснути на Білорусь, щоб вона пішла на додаткові інтеграційні поступки під назвою захисту Союзної держави від заявлених західних військових та/або терористичних загроз.

Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні напередодні запланованого контрнаступу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виправдав рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів Росії та Білорусі та звинувативши Захід в ескалації війни в Україні, надавши Україні додаткову військову допомогу в квітні.

Він посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети «Іскандер-М». Шойгу також заявив, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання в Росії роботі з комплексами «Іскандер-М», у тому числі із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Його заяви не містять нової інформації щодо білоруських навчань і, ймовірно, є частиною інформаційної операції. Раніше ISW повідомляв, що станом на лютий 2023 року білоруські військовослужбовці тренувалися з комплексами «Іскандер» у Росії.

Пожвавлення Шойгу риторики ядерного шантажу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги США Україні.

ISW продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні. Крім того, розгорнута Росією ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно дислокується в Білорусі.

Нагадаємо, що Росія до Білорусі завезла комплекси "Іскандер-М". Вони можуть завдавати ядерних ударів.

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