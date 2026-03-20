Володимир Путін

Реклама

Кремль намагався укласти з адміністрацією Дональда Трампа угоду «послуга за послугу», запропонувавши припинити підтримку Ірану в обмін на відмову Вашингтона допомагати Україні розвідданими.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Суть російської пропозиції

Як повідомляє видання, минулого тижня в Маямі російський посланець Кирило Дмитрієв зустрівся з представниками команди Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Москва запропонувала Вашингтону припинити передавання Тегерану координат американських військових об’єктів на Близькому Сході. Натомість США мали б повністю припинити постачати Україні розвідувальну інформацію про російські війська.

Реклама

Білий дім відхилив цю пропозицію. Проте сам факт таких переговорів викликав тривогу серед європейських дипломатів, які вбачають у цьому спробу Кремля внести розкол у відносини між США та Європою.

Трамп критикує НАТО

Ситуація ускладнюється публічною критикою Трампа на адресу союзників по НАТО. Президент США назвав «боягузами» партнерів, які відмовилися відправляти кораблі до Ормузької протоки для захисту судноплавства від іранських атак.

Раніше Трамп зазначав, що вбачає зв’язок між війною в Україні та діями РФ на Близькому Сході, припускаючи, що Путін допомагає Ірану саме у відповідь на американську розвідпідтримку Києва.

Роль розвідданих та енергетичне питання

На тлі скорочення прямої фінансової та військової допомоги від США обмін розвідданими залишається критично важливим стовпом підтримки України. Постачання зброї зараз відбувається переважно через програми НАТО, де союзники викуповують техніку у США.

Реклама

Водночас у відносинах між Вашингтоном та ЄС зростає напруженість через економічні рішення Білого дому. США послабили обмеження на російську нафту для стабілізації ринку, що викликало критику, зокрема з боку канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

На тлі цих подій Кремль офіційно заявив про «призупинення» мирних переговорів щодо України, які велися за посередництва США.

