Кремль пропонує "не нападати" на Одесу і Миколаїв, видаючи це як "поступку": ISW про тактику Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Кремль пропонує угоду про ненапад на Одесу та Миколаїв як "поступку" в мирних переговорах. Хоча об’єктивно російські війська не здатні захопити ці українські міста.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву заступника голови Комітету Держдуми з питань оборони Олексія Журавльова про те, що нібито війська РФ «безумовно можуть» активізуватися на Херсонському напрямку, а потім розпочати наступ на Одесу та Миколаїв. Мовляв, тоді в України «не залишиться інших великих міст на узбережжі Чорного моря». З його слів, російські війська начебто можуть використовувати окупований Крим як відправну точку для наступальних операцій «як на суші, так і на морі».

Реклама

У традиційні путінські манері він висловився, що українська влада дискримінує російськомовних жителів Одеси, Херсона та Миколаєва. Ба більше, з його слів, мешканці Одеської та Миколаївської областей проголосують за «приєднання» до Росії, якщо в цих регіонах відбудуться референдуми. Мовляв, так було в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

В ISW наголошують, що високопоставлені кремлівські чиновники, зокрема диктатор Володимир Путін, нещодавно знову розпалили давні наративи про претензії Росії на Одеську та Миколаївську області. Втім, ці заяви Кремля, ймовірно, є частиною когнітивно-військових зусиль, спрямованих на вплив на мирні переговори.

Примітним є те, зауважують американські фахівці, що війська Росії не в змозі здійснити масштабний наступ, щоб захопити Одесу чи Миколаїв ні наземним, ні морським шляхом. Їм доведеться відкинути пріоритети інших секторів, щоб розгорнути значну групу сил для успішного форсування річки Дніпро та значного просування на захід і північ по суші, а це - надзвичайно складне завдання.

“Кремль може ставити умови для «відмови» від своїх вимог щодо цих територій у майбутньому, щоб створити враження, що Кремль йде на «поступки» під час переговорів”, - вважають аналітики Інституту.

Реклама

Зауважимо, що сам Путін також погрожував відрізати Україну від Чорного моря і ,можливо, захопити території в Одеській та Миколаївській областях. Втім, вважають в Інституті, Москва може спробувати представити російську угоду про утримання від ударів по українських портах та суднах на Чорному морі як нібито «компроміс» у переговорах.

“ISW продовжує оцінювати, що Путін залишається відданим своїй меті взяти під контроль всю Україну. Будь-яка ймовірна «поступка» Кремля, яка погоджується відмовитися від спроб захопити Одесу та Миколаїв, буде короткостроковою переговорною тактикою, а не зміною давніх стратегічних цілей Кремля”, - підсумовують аналітики у звіті.

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Україні морською блокадою. Він заявив, що Росія готова розширити удари по українській морській інфраструктурі у відповідь на атаки по російських танкерах. За словами “фюрера”, загроза буде не лише для портів, а й для суден, які заходять до українських гаваней.