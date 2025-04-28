Кремль пропонує "перемир’я" на 9 травня: що насправді планує Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Кремль знову пропонує свої «мирні ініціативи». Цього разу йдеться про триденне перемир’я на 9 травня.

Своєю чергою Україна неодноразово заявляла про справжнє припинення вогню, а не часткове чи приурочене до певної дати.

Що приховує чергове припинення вогню від Кремля та які справжні цілі кремлівського диктатора — дізнавався ТСН.ua.

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Чергове перемир’я від Путіна

Володимир Путін оголосив про перемир‘я до 9 травня. Таке рішення він ухвалив з нагоди російського Дня перемоги, коли в країні святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні.

Бойові дії призупиняться від 0:00 годин у ніч проти 8 травня до 0:00 годин у ніч проти 11 травня. Таким чином, так-зване «перемир’я» триватиме три дні.

Також у разі порушень режиму тиші з боку української сторони Кремль погрожує надати «адекватну та ефективну відповідь».

Варто зауважити, що Москва вкотре намагається запевнити у своїй готовності до «мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивну взаємодію з міжнародними партнерами».

Нагадаємо, нещодавно Кремль оголошував про перемир’я на Великдень. Однак на той період армія РФ продовжувала атакувати Україну.

Трамп розчаровується у Путіні

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується в лідерах України та Росії через відсутність реальних кроків до постійного припинення вогню.

Після заяви Путіна про триденне перемир’я Левітт наголосила, що американському президенту потрібне «справжнє та остаточне припинення війни», а не «короткочасні перерви в боях».

Вона також підкреслила, що Трамп досі вірить у можливість досягнення миру, але його терпіння не безмежне.

«Президент дедалі більше розчарований тим, що обидві сторони не можуть сісти за стіл переговорів і домовитися про вихід із цієї ситуації», — сказала Левітт.

Проте Трамп високо оцінив свою останню зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані, зауваживши, що після розмови український президент «став стриманішим».

Левітт також нагадала, що Трамп хоче відновити свою роль «миротворчого лідера», як це було під час його першого президентського терміну, і що він готовий знову взяти на себе цю місію.

Реакція України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що перемир’я має бути «не для параду, а для реального і стійкого миру».

Він наголосив, що Росія щоденно обстрілює Україну, вбиває цивільних і водночас оголошує тимчасові перемир’я, які сама ж порушує, як це було під час Великодня.

Керівник ОП вважає, що пропозиція щодо короткострокового припинення вогню від 8 до 11 травня є лише черговою спробою маніпуляції.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х зазначив, що якщо Кремль хоче миру, то варто негайно припинити вогонь і не чекати на 8 травня.

Голова МЗС вважає, якщо вогонь можна припинити «зараз і від будь-якої дати на 30 днів — отже, це реально, а не просто для параду».

Він підкреслив, що Україна готова до підтримання сталого й повного припинення вогню, яке пропонує українська сторона на щонайменше 30 днів.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що нове перемир’я від Путіна не є справжньою ініціативою миру.

«Чому не повне і всеосяжне припинення вогню? Все, що не є всеосяжним припиненням вогню, є російською маніпуляцією в інформаційних і військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну», — написав Коваленко в соцмережі.

Керівник ЦПД вважає пропозицію Путіна спробою РФ обдурити міжнародну спільноту, створити ілюзію готовності до миру та водночас виграти час для перегрупування військ і подальшої агресії.

Чому перемир’я оголошене саме зараз

У The Telegraph вважають, що Путін запропонував перемир’я саме тоді, коли Трамп почав підозрювати його в несерйозному ставленні до мирних переговорів.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані американський президент заявив, що Путін, можливо, «просто тягне час» і, ймовірно, не має справжнього наміру припинити війну.

Як повідомляє The Telegraph, оголошення про перемир’я є своєрідним способом Путіна задовольнити Трампа.

У виданні наголошують, що наразі немає жодних доказів, що Кремль готовий відмовитися від агресії. Однак навіть такі обмежені ініціативи, як тимчасове припинення вогню, можуть допомогти Росії уникнути нових санкцій з боку США, які ще сильніше підірвуть її економіку.

Такої ж думки дотримується полковник запасу ЗСУ та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов. В ефірі «Київ24» він заявив, що оголошення про тимчасове припинення вогню є своєрідною «військовою хитрістю».

Вона полягає в тому, щоб захистити Москву від можливих ударів українських безпілотників.

«Вони дуже хвилюються, що 7, 8 чи 9 травня в бік Москви і Підмосков’я полетять добрі українські дрони», — сказав експерт.

На його думку, оголошення про перемир’я пов’язане із прагненням створити ілюзію стабільності та заспокоїти внутрішню аудиторію, щоб безпечно провести парад на Красній площі.

Путін намагається привернути увагу

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що окрім політичної підтримки Трампа та створення ілюзії контролю над ситуацією у війні, Путін намагається привернути увагу до самої дати 9 травня.

В ефірі «Радіо NV» він розповів, що реальної вигоди Москва не отримає. Російський лідер лише імітує ініціативу, адже без перемоги до 9 травня йому залишається лише «грати» у припинення вогню. Хоча він і намагається виставити себе арбітром миру, у США розуміють — ця пауза нічого не змінить.

Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв переконаний, що рішення Кремля про припинення вогню не було випадковим. Краєв наголосив, що від 2015 року Кремль неодноразово оголошував «перемир’я», передає «24 Канал».

Експерт переконаний, що це спроба маніпулювати міжнародною спільнотою.

«Такі акції не матимуть реальних наслідків. Путін може вплинути хіба що на проросійських політиків у США, але на перемовини це навряд чи вплине», — підкреслив Краєв.

Нагадаємо, у Кремлі цинічно заявили, що очікують від Києва сигналу про поновлення прямих переговорів. Мовляв, Москва до цього готова.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо анонсував вирішальний тиждень для угоди про мир в Україні.

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