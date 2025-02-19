Росія прагне насамперед зняття санкцій, натомість наголошуючи, що економічне співробітництво може бути вигідним для обох країн.

Російські чиновники в Саудівській Аравії почали просувати економічні ініціативи, які можуть стати спробою схилити Сполучені Штати до прийняття вигідних для Кремля умов замість реальних поступок щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирилудівська аравіяо Дмитрієв, який входив до складу російської делегації в Ер-Ріяді, заявив CNN 17 лютого, що вже провів зустрічі з кількома неназваними представниками делегації США напередодні офіційних переговорів 18 лютого.

Дмитрієв заперечив, що Росія прагне насамперед зняття санкцій, натомість наголошуючи, що економічне співробітництво може бути вигідним для обох країн. Він також зазначив, що планує представити американській делегації оцінку втрат, яких, за його словами, зазнали американські компанії через вихід з російського ринку, — приблизно 300 мільярдів доларів.

Він також заявив, що великі американські нафтові компанії "вели дуже успішний бізнес у Росії" і, за його прогнозами, "рано чи пізно повернуться". Російська делегація висунула низку економічних пропозицій, які наразі розглядають США, і Дмитрієв вважає, що в цих питаннях може бути досягнуто прогресу впродовж найближчих двох-трьох місяців.

Крім того, він закликав до створення спільних проектів між США та Росією в Арктиці. На двосторонній зустрічі 18 лютого був присутній також радник-посланник посольства РФ у Канаді Володимир Проскуряков, якого називають фахівцем із питань Арктики.

За оцінкою ISW, Кремль, ймовірно, намагається нав’язати США вигідні йому економічні умови, які не стосуються війни проти України, можливо, в обмін на поступки з боку Києва та Заходу. Якщо США погодяться на запропоновані економічні заходи без зустрічних вимог щодо України, вони втратять важелі впливу, необхідні для досягнення заявленої Дональдом Трампом мети — міцного і вигідного миру для США та України.

Попри спроби Дмитрієва представити російські економічні ініціативи як більш вигідні для Вашингтона, аналітики ISW зазначають, що саме Кремль потребує економічної допомоги якнайшвидше, щоб уникнути загрозливих криз у 2025-2026 роках.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що представники України були відсутні на переговорах у Саудівській Аравії оскільки "мали три роки, щоб закінчити війну".