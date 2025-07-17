Кремль прорахувався: Sky News про реакцію РФ на нову стратегію Трампа

Володимир Путін / © Associated Press

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Реакція Кремля на заяви президента США Дональда Трампа щодо озброєння України та 50-денний ультиматум Була “досить стриманою”. Цілком ймовірно, що у Москві “розглядають різні варіанти”.

Таку думку висловив колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві Джон Форман в коментарі Sky News.

З його слів, висловлювання Трампа, які він робив від березня, демонструють постійне невдоволення та створювали “враження, що йому підіграють”.

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Форман вважає дуже правильними останні рішення, які ухвалив президент США. Втім, “все стане зрозуміло пізніше”, адже Трамп відомий своєю “примхливістю”.

“Звичайно, проблема з Трампом у тому, що він найпримхливіша людина у світі, а тому може легко змінити свою думку. Один телефонний дзвінок від Путіна можуть похитнути Трампа”, - додав Джон Форман.

Він наголошує на тому, що Росія, “ймовірно, перестаралася”, коли президент США прийшов до влади, і “подумала, що зможе продовжувати та отримати перевагу від Трампа”. Однак ця думка виявилася хибно і Кремль “жахливо помилився”.

“Думаю, для Кремля завжди існував ризик того, що він (Трамп - Ред.) змінить позицію, і вони можуть вважати, що зможуть пережити це. Але ми знаємо, що російська економіка перебуває під серйозним тиском, і напади на російську військову машину можуть ще більше змінити їхню позицію”, - пояснив Джон Форман.

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Нагадаємо, у Кремлі заявляють, що «уважно відстежують» повідомлення, що стосуються постачання західної зброї до України. Мовляв, ця тема «високо стоїть в інформаційному порядку денному». Натомість рішення Дональда Трампа про продаж зброї НАТО в РФ нахабно називають “бізнесом”.

Тим часом у Кремлі заявляють, що нібито адміністрації «фюрера» потрібен час для аналізу.

Тим часом заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів зневажливим коментарем на ультиматум від президента США. Нібито РФ на це байдуже.

Дата публікації 12:44, 14.07.25 Кількість переглядів 21 Трамп підтвердив постачання зброї! Хто заплатить за "Петріоти" для України?