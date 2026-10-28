Зустріч Путіна, Трампа і Зеленського відкладається?: у Кремлі зробили неоднозначну заяву

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

У Кремлі заявили, що слова президента США Дональда Трампа про можливе проведення тристороннього саміту за участю лідерів Росії, США та України «найближчим часом» можна трактувати досить широко.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російський ЗМІ.

Реклама

«Оцінка перспектив тристороннього саміту РФ — США — Україна, яка використовується президентом Трампом, як очікуваного в "невдовзі", може бути "розтяжною"», – наголосив Пєсков.

Реклама

Він також наголосив, що можливим переговорам Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського має передувати тривала й ретельна підготовча робота.

Зеленський пояснив, від чого залежить зустріч із Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дата можливої зустрічі з Путіним на рівні лідерів наразі невідома, оскільки її проведення залежить від позиції Кремля.

«Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні, з усією повагою до різних країн, але це залежить від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували», — наголосив Зеленський.

Що відомо про майбутні переговори України, США та Росії

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що тристоронні переговори мають відбутися в першій половині листопада в Абу-Дабі. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч може пройти вже 10 листопада, після проміжних виборів у США.

Реклама

Україна також прагне залучити до переговорів європейських партнерів.

За словами Зеленського, головними темами майбутньої зустрічі стануть припинення ударів по енергетиці, безпека судноплавства, обмін військовополоненими та повернення депортованих українських дітей.

Водночас президент наголосив, що найчутливіше питання — території — Україна готова обговорювати лише на рівні лідерів держав.

«Нам треба рухати цю війну до кінця, а не просто її продовжувати», — заявив Зеленський.

Реклама

Новини партнерів