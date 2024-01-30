Кремль розпалює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України - ISW

Ультраправі політики Угорщини та Румунії заявили, шо їх країни повинні претендувати на землі України.

Росія активно розпалює неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та західними союзниками.

Також читайте Зазіхання румунських та угорських політиків на українські території: чи є загроза насправді

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що лідер угорської партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкоі заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України.

В свою чергу румунський правий політик Клаудіу Тарзіу заявив, що Румунії необхідно "реінтегрувати" сусідні з Румунією території України, де проживало румунське населення.

Експерти вважають, що російські джерела посилили заяви Тороцкоя та Тарзіу та підкреслили ці ультранаціоналістичні претензії Румунії та Угорщини на українську територію.

Аналітики нагадали, що Росія неодноразово пропонувала ідею "розподілу України" між Росією та Заходом до початку повномасштабного вторгнення.

Однак, диктатор Путін та інші керівники російського режиму відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні "територіальні суперечки" з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій "суверенітет", якщо вся країна складатиметься з кордонів Львівської області.

Експерти вважають, що серед націоналістичних європейських фракцій і їхніх власних націоналістичних ідеологій набула популярності концепція "рускава міра".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер угорських ультраправих заявив про претензії на Закарпаття.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер ультраправої партії "Альянс єдності Румунії" (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив, що хоче анексувати деякі території від України в обмін на вихід із НАТО.

Читайте також: