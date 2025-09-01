Інформаційна війна Кремля / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Кремль проводить багатовекторну інформаційну кампанію, спрямовану на стримування підтримки України з боку Заходу та підрив європейської участі у мирному процесі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Останнім часом Кремль активізував три риторичні лінії, спрямовані на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Кремля: звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, ядерні погрози на адресу західних держав і твердження про неминучість перемоги Росії в Україні», — пишуть аналітики ISW.

У звіті зазначається, що офіційні особи Кремля, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, натякали, що європейські держави прагнуть продовжити війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір і підірвати довіру США до європейських урядів. Кремль часто використовує Дмитрієва для відстоювання інтересів Росії на Заході, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах і в засобах масової інформації.

Аналітики ISW звернули увагу, що голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у своєму англомовному акаунті X (колишній Twitter) 31 серпня щодо залучення Франції та Німеччини до зусиль США, спрямованих на припинення війни в Україні.

«Медведєв заявив, що Мерц і Макрон „забули уроки“ Другої світової війни і що „все може закінчитися так само, як і в 1945 році — [Макрона і Мерца] теж можуть впізнати по зубах“. Медведєв використовує пам’ять про американські атомні бомби, щоб погрожувати Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі. Медведєв також заявив, що просування Росії є „поганою новиною“ для Макрона і Мерца. Ці різні риторичні лінії спрямовані на підтримку зусиль Міністерства оборони (МО) Росії, які останнім часом активізувалися, щоб неправдиво зобразити перемогу Росії в Україні як неминучу», — йдеться у звіті.

Зазначається, що МО РФ намагалося використовувати велику кількість якісних даних, щоб зробити заяви про російські успіхи — дані і заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив про нову хвилю російської дезінформації та провокацій.