Кремль розпочав інформаційну кампанію, щоб вплинути на ухвалення рішень на Заході — ISW
Останнім часом Кремль активізував три риторичні лінії, спрямовані на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Кремля
Кремль проводить багатовекторну інформаційну кампанію, спрямовану на стримування підтримки України з боку Заходу та підрив європейської участі у мирному процесі.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Останнім часом Кремль активізував три риторичні лінії, спрямовані на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Кремля: звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, ядерні погрози на адресу західних держав і твердження про неминучість перемоги Росії в Україні», — пишуть аналітики ISW.
У звіті зазначається, що офіційні особи Кремля, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, натякали, що європейські держави прагнуть продовжити війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір і підірвати довіру США до європейських урядів. Кремль часто використовує Дмитрієва для відстоювання інтересів Росії на Заході, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах і в засобах масової інформації.
Аналітики ISW звернули увагу, що голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у своєму англомовному акаунті X (колишній Twitter) 31 серпня щодо залучення Франції та Німеччини до зусиль США, спрямованих на припинення війни в Україні.
«Медведєв заявив, що Мерц і Макрон „забули уроки“ Другої світової війни і що „все може закінчитися так само, як і в 1945 році — [Макрона і Мерца] теж можуть впізнати по зубах“. Медведєв використовує пам’ять про американські атомні бомби, щоб погрожувати Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі. Медведєв також заявив, що просування Росії є „поганою новиною“ для Макрона і Мерца. Ці різні риторичні лінії спрямовані на підтримку зусиль Міністерства оборони (МО) Росії, які останнім часом активізувалися, щоб неправдиво зобразити перемогу Росії в Україні як неминучу», — йдеться у звіті.
Зазначається, що МО РФ намагалося використовувати велику кількість якісних даних, щоб зробити заяви про російські успіхи — дані і заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними.
Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив про нову хвилю російської дезінформації та провокацій.