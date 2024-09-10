Кремль шукає посередників для переговорів з Україною: деталі від ISW

Офіційні особи Кремля намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні. Втім, Москва надалі демонструє небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з бразильським колегою Мауро Віейра та індійським - Субрахманьямом Джайшанкаром на полях засідання Ради співробітництва РФ та країн Перської затоки (GCC) у Саудівській Аравії 9 вересня. У російському відомстві стверджували, що нібито їхній міністр обговорював війну в Україні з Вієйрою та Джайшанкаром. Втім, деталей не повідомили.

Слід зазначити, що Бразилія та Китай від травня 2024-го просувають свій мирний план із шести пунктів "Політичне врегулювання кризи (так країни називають війну - Ред.) в Україні" ключові принципи якого віддають перевагу Росії.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нещодавно підтвердив підтримку Нью-Делі миру в Україні на основі принципів міжнародного права - таких як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав. Втім, під час зустрічі GCC Лавров повторив шаблонні наративи Кремля, демонструючи небажання Росії вести добросовісні переговори з Україною. Зокрема, він стверджував, що формула миру президента Володимира Зеленського "є "ультиматумом". Мовляв, Москва ніколи серйозно не розглядала план.

Нагадаємо, видання India Today писало, що представник Індії обговорить з Путіним "мирний план" для України. Так, упродовж 10-11 вересня радник з нацбезпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал під час візиту до Москви має намір обговорити "мирні зусилля" для завершення війни в Україні.

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