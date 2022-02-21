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Кремль шукає привід для війни: Естонія відреагувала на заяви РФ про можливе визнання "ЛДНР"

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Кремль шукає привід для війни: Естонія відреагувала на заяви РФ про можливе визнання "ЛДНР"

Кая Каллас / Associated Press

В Естонії наголосили, що визнання фейкових "ЛДНР" нівелює "Мінські угоди".

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відреагувала на заяви Кремля про можливе визнання фейкових "ЛДНР". Вона це назвала порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. 

Про це Кая Каллас написала у Twitter. 

"Рішення визнати Донецьку та Луганську області України незалежними було б серйозною ескалацією з боку Кремля. Це було б явним та грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Донецьк та Луганськ є і будуть частиною України", - написала прем'єрка Естонії. 

Кая Каллас також додала, що визнання фейкових "ЛДНР" нівелює "Мінські угоди" і таким чином Кремль створює привід, щоб почати війну. 

"Це рішення також покладе край "Мінським угодам". Говорячи "ні" політичному рішенню на основі "Мінських угод", Кремль зачиняє двері для дипломатії та створює привід для війни", - написала політикиня. 

Нагадаємо, Путін сьогодні ухвалить рішення щодо визнання "ЛДНР".

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