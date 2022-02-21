Кремль шукає привід для війни: Естонія відреагувала на заяви РФ про можливе визнання "ЛДНР"

Кремль шукає привід для війни: Естонія відреагувала на заяви РФ про можливе визнання "ЛДНР"

В Естонії наголосили, що визнання фейкових "ЛДНР" нівелює "Мінські угоди".

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відреагувала на заяви Кремля про можливе визнання фейкових "ЛДНР". Вона це назвала порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України.

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Про це Кая Каллас написала у Twitter.

"Рішення визнати Донецьку та Луганську області України незалежними було б серйозною ескалацією з боку Кремля. Це було б явним та грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України. Донецьк та Луганськ є і будуть частиною України", - написала прем'єрка Естонії.

Decision to recognise Donetsk and Luhansk oblasts of #Ukraine as independent would be a serious escalation by Kremlin. It would be a clear and grave violation of international law and the territorial integrity of Ukraine. Donetsk and Luhansk are and will be part of Ukraine. 1/2 — Kaja Kallas (@kajakallas) February 21, 2022

Кая Каллас також додала, що визнання фейкових "ЛДНР" нівелює "Мінські угоди" і таким чином Кремль створює привід, щоб почати війну.

"Це рішення також покладе край "Мінським угодам". Говорячи "ні" політичному рішенню на основі "Мінських угод", Кремль зачиняє двері для дипломатії та створює привід для війни", - написала політикиня.

This decision would also end the Minsk agreements. By saying "no" to a political solution based on the Minsk agreements, the Kremlin shuts the door on diplomacy and creates an excuse for war. 2/2 — Kaja Kallas (@kajakallas) February 21, 2022

Нагадаємо, Путін сьогодні ухвалить рішення щодо визнання "ЛДНР".

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