Кремль спокушає Трампа бізнесом, але водночас лякає війною: ISW про гру Москви на двох фронтах
Москва намагається обміняти економічні вигоди на поступки США щодо України.
Кремль далі продовжує використовувати свою стратегію, використовуючи економічні пропозиції та завуальовані військові погрози, щоб одночасно прагнути нормалізації американо-російських відносин та стримувати підтримку США України.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Американські фахівці посилаються на англомовні дописи в мережі Х переговорника російського диктатора Кирила Дмитрієва. У дописах він просував можливе спільне економічне підприємство між РФ і США, ймовірно, намагаючись переконати Білий дім, що нормалізація американо-російських відносин принесе економічну та політичну користь Штатам та Росії без участі в мирних переговорах з Україною.
В ISW наголошують, що Дмитрієв значною мірою функціонує як агент переконання, якого Кремль використовує для зміцнення відносин з адміністрацією Трампа. Аналітики вважають, що використання ним цієї пропозиції, ймовірно, мало на меті привернути увагу ЗМІ та підкреслити давні кремлівські наративи про те, що двостороння економічна співпраця є кращою за мирний переговорний шлях в Україні.
Окрім того, очільник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін повторив, що РФ сприйме постачання Україні ракет «Томагавк» як «ворожий крок», що загрожуватиме глобальній безпеці.
Американські фахівці зауважують, що президент-диктатор Росії Володимир Путін та інші кремлівські рупори неодноразово зображували можливе постачання “Томагавків” як значну «ескалацію» у спробі стримати підтримку України.
“Кремль послідовно покладався на завуальовані та явні погрози, включаючи брязкання ядерною зброєю, і почав пропонувати економічні стимули для стримування західної допомоги Україні”, - йдеться у звіті.
ISW продовжує оцінювати, що постачання США цих ракет не призведе до значної ескалації війни, а натомість це відображатиме власне використання Росією відповідних російських крилатих ракет далекої дальності проти України.
Нагадаємо, днями Кирило Дмитрієв звинуватив Велику Британію та країни Євросоюзу у небажані до миру. Він цинічно назвав їх “підбурювачами війни” у “дуже й дуже наполегливих спробах зірвати перспективи миру”. Натомість він вкотре вихвалився стосунками з Вашингтоном і заявив, мовляв, “діалог, мир і співпраця між США та Росією переможуть”.