Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль далі продовжує використовувати свою стратегію, використовуючи економічні пропозиції та завуальовані військові погрози, щоб одночасно прагнути нормалізації американо-російських відносин та стримувати підтримку США України.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці посилаються на англомовні дописи в мережі Х переговорника російського диктатора Кирила Дмитрієва. У дописах він просував можливе спільне економічне підприємство між РФ і США, ймовірно, намагаючись переконати Білий дім, що нормалізація американо-російських відносин принесе економічну та політичну користь Штатам та Росії без участі в мирних переговорах з Україною.

В ISW наголошують, що Дмитрієв значною мірою функціонує як агент переконання, якого Кремль використовує для зміцнення відносин з адміністрацією Трампа. Аналітики вважають, що використання ним цієї пропозиції, ймовірно, мало на меті привернути увагу ЗМІ та підкреслити давні кремлівські наративи про те, що двостороння економічна співпраця є кращою за мирний переговорний шлях в Україні.

Окрім того, очільник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін повторив, що РФ сприйме постачання Україні ракет «Томагавк» як «ворожий крок», що загрожуватиме глобальній безпеці.

Американські фахівці зауважують, що президент-диктатор Росії Володимир Путін та інші кремлівські рупори неодноразово зображували можливе постачання “Томагавків” як значну «ескалацію» у спробі стримати підтримку України.

“Кремль послідовно покладався на завуальовані та явні погрози, включаючи брязкання ядерною зброєю, і почав пропонувати економічні стимули для стримування західної допомоги Україні”, - йдеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що постачання США цих ракет не призведе до значної ескалації війни, а натомість це відображатиме власне використання Росією відповідних російських крилатих ракет далекої дальності проти України.

Нагадаємо, днями Кирило Дмитрієв звинуватив Велику Британію та країни Євросоюзу у небажані до миру. Він цинічно назвав їх “підбурювачами війни” у “дуже й дуже наполегливих спробах зірвати перспективи миру”. Натомість він вкотре вихвалився стосунками з Вашингтоном і заявив, мовляв, “діалог, мир і співпраця між США та Росією переможуть”.