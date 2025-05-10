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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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54
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Кремль створив ілюзію тиші: Зеленський пояснив, чому це небезпечна пастка

Зеленський наголосив на необхідності щоденного зміцнення оборони: технологічної модернізації, нарощування внутрішнього виробництва та посилення захисту критичної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія штучно знизила активність атак на передовій перед парадом 9 травня.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з європейськими лідерами 10 травня.

За його словами, така поведінка Кремля лише підтверджує здатність Москви керувати рівнем ескалації війни — залежно від політичних цілей.

«Путін створив фальшиве відчуття спокою лише на час параду 9 травня. Чому фальшиве? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад», — заявив Зеленський.

Він додав, що навіть відсутність повітряних тривог у ці дні є свідченням того, що Кремль контролює інтенсивність агресії і використовує це як політичний інструмент.

«І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати — вона може зупинитися», — підкреслив глава держави.

Також Зеленський окреслив бачення майбутньої системи безпеки для України. Вона має включати:

  • 30-денне повне й безумовне припинення вогню;

  • посилення санкцій проти Росії;

  • зміцнення системи ППО;

  • зростання міжнародної військової підтримки, зокрема інвестиції в українське виробництво зброї;

  • створення міжнародних безпекових контингентів;

  • спільну роботу зі США над довгостроковими гарантіями безпеки (так званий backstop).

Зеленський підкреслив, що Україна підтримує ініціативу США щодо миру, однак Росія блокує навіть найперший етап — припинення вогню.

Нагадаємо, Україна готова на повне припинення вогню на 30 днів, починаючи від понеділка, 12 травня. Погоджену позицію країн ЄС та України встигли обговорити з президентом США Дональдом Трампом.

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