Кремль у люті після удару по Москві: знову вибухнули погрозами і заявами про ескалацію

Кремль. / © Associated Press

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Кремль не приховує намірів надалі продовжувати розпочату війну і далі масовано атакувати Україну, прикриваючись «ударами возмєздія».

Про це заявили російські посадовці.

Нову хвилю обурливих та істеричних заяв викликав масований удар на Москву 18 червня, під час якого вкотре було атаковано один з найбільших нафтопереробних заводів. Зауважимо, що РФ воліє мовчати про свої атаки на цивільні об’єкти та вбивства мирних жителів просто у їхніх будинках, які здійснює вже понад чотири роки.

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Речник «фюрера» Дмитро Пєсков, після вихваляння про нібито «високі показники роботи сил ППО» під час відбиття атаки нервово пригрозив обстрілами об’єктів у містах України.

«Ці удари продовжуватимуться», — зухвало пообіцяв представник Кремля.

Тим часом заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв істерично пригрозив, мовляв, щодо України жодних правил «більше немає і бути не може», а том інтенсивність ударів зростатиме.

На думку кремлівського блазня, тепер «за межею прийнятного» для Росії має залишатися лише « свідомо навмисне, знищення цивільних осіб». Він також цинічно заявив, що Гаазькі конвенції про закони та звичаї війни «більше не потрібні».

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Нагадаємо, що після останніх ударів по Москві перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов вибухнув радикальними заявами, закликавши владу «розпочати воювати всерйоз», пригрозивши новими бомбардуваннями по логістиці, мостах, тунелях і залізниці.

Тим часом пропагандисти Володимир Соловйов та Армен Гаспарян вимагають масових арештів росіян, які фільмували і публікували відео, адже раніше влада заборонила це робити. Окрім того, російські блогери і так звані воєнкори вже навіть знайшли винних, мовляв, відео знімають не корінні москвичі, а нібито мігранти.

Дата публікації 14:47, 18.06.26 Кількість переглядів 359 “Двіжуха”, яку хотів Путін! Дрони-камікадзе рознесли Москву! Зеленський

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