Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Після потужних українських ударів по критичній інфраструктурі та маркетплейсах Росії Кремль готує підґрунтя для масової націоналізації приватних активів. Новий указ президента РФ Володимира Путіна дозволяє владі безстроково встановлювати контроль над будь-яким підприємством під приводом його захисту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Указ Путіна про вилучення об’єктів критичної інфраструктури

Путін 24 серпня підписав указ, який надає уряду право вилучати російські «об’єкти критичної інфраструктури», якщо їхні власники не забезпечують належний захист активів, зокрема від атак безпілотників, або не відновлюють пошкоджені об’єкти у встановлені терміни. Документ відносить до «об’єктів критичної інфраструктури» підприємства паливної, енергетичної, промислової, комунікаційної, житлово-комунальної та транспортної сфер, а також об’єкти, що забезпечують життєво важливі послуги.

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«Фактично це дозволяє Кремлю захопити будь-яке підприємство на власний розсуд, через що майже вся приватна інфраструктура Росії опиняється під загрозою націоналізації«, — пояснили аналітики.

Відповідно до указу, російський уряд може запроваджувати щодо критично важливих об’єктів «тимчасове управління». Припинити його дію можна буде лише за особистим рішенням Путіна, що фактично створює механізм для безстрокового вилучення приватних активів.

Управителем майна, вилученого на підставі цього документа, визначено Федеральне агентство з управління державним майном Росії (Росмайно). Саме ця структура відповідатиме за спрямування доходів від націоналізованих активів до федерального бюджету РФ.

Нові повноваження Кремля знизять навантаження на економіку РФ

Крім того, Кремль може скористатися новими повноваженнями для зниження навантаження на російську економіку, яка зазнає дедалі більшого тиску. Це також дозволить державі уникати необхідності субсидувати приватні компанії, зокрема Wildberries та Ozon, чиї об’єкти зазнали значних пошкоджень унаслідок українських ударів.

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«ISW неодноразово оцінював ситуацію таким чином, що Путін дедалі більше потребує економічного полегшення через зростання фінансових витрат на війну в Україні та, ймовірно, створює умови для ширшої націоналізації приватних активів задля підтримки державних доходів«, — зазначили експерти.

Підтримка для атакованих підприємств

Водночас Росія продовжує запроваджувати додаткові механізми підтримки для підприємств, намагаючись компенсувати економічні втрати від тривалої кампанії українських ударів.

Так, 24 серпня Міністерство фінансів РФ запропонувало подовжити до 28 липня 2027 року терміни сплати податків та страхових внесків для Wildberries, інших роздрібних компаній і юридичних осіб.

Російський Мінфін також запропонував надавати державну підтримку юридичним особам та індивідуальним підприємцям, чиї збитки перевищують 5% річного доходу. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що такі заходи мають зменшити фінансове навантаження на постраждалий бізнес і сприяти відновленню його роботи.

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Удари по маркетплейсах створюють додаткові проблеми для економіки РФ

Своєю чергою російські воєнні блогери останнім часом почали визнавати, що українські удари по маркетплейсах РФ створюють додаткові проблеми для економіки країни-агресорки. Водночас вони критикують торговельні платформи за користування державними пільгами.

Один із впливових російських воєнних блогерів 24 серпня заявив, що Ozon і Wildberries разом забезпечують роботою понад 1,2 млн продавців, а їхніми послугами з доставки користуються близько 100 млн клієнтів у Росії. За його словами, російська влада намагатиметься перерозподілити логістичні потоки Ozon, а також посилити протиповітряну оборону для захисту активів компанії від нових українських атак.

Російське інсайдерське джерело того ж дня стверджувало, що Wildberries зверталася до уряду РФ із проханням виділити кошти на відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок ударів, замість самостійного посилення їхнього захисту. Джерело також заявило, що політика Ozon значною мірою спрямована на збереження «надприбутків».

«Схоже, Кремль намагається зменшити тягар для російських власників бізнесу за рахунок економічної ефективності, ймовірно, прагнучи заспокоїти дедалі більш незадоволене населення на тлі посилення українських ударів», — вважають в ISW.

Нагадаємо, раніше ISW писав, що Путін більше не може приховувати збитки від війни та українських далекобійних ударів, через що був змушений публічно визнати економічні проблеми РФ і руйнування логістичних об’єктів, таких як склади Wildberries. На тлі інфляції, дефіциту та наближення виборів до Держдуми довіра до пропаганди падає, а диктатор намагається виправдатися перед суспільством, однак демонструє втрату контролю над тоталітарним наративом.

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