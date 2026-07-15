Кремль у пастці: Путіну бракує солдатів, втрати на фронті перевищують набір до армії - до чого це призведе

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російська Федерація вже не може компенсувати втрати свого окупаційного війська на фронті. Вони суттєво перевищують набір до армії.

Про це йдеться у звіті Iнституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що програми набору персоналу Міністерства оборони Росії не компенсують зростання втрат серед росіян на тлі наступу в Україні.

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Зазначається, що Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що станом на початок липня 2026-го російське Міноборони набрало близько 195 тис. військовослужбовців-контрактників — це менше 50% від річної мети набору контрактників — 409 тис. осіб. За даними органу, щоденний рівень набору персоналу в Росії знизився з приблизно 1200 осіб на день 2024-го до 1090 новобранців на день у середині 2026-го. Такий рівень набору персоналу недостатній для досягнення річної мети.

Водночас зростання втрат на полі бою змусило Міністерство оборони Росії послабити медичні та інші адміністративні стандарти набору кандидатів та активізувати зусилля з набору студентів, іноземців та резидентів окупованої України.

Окрім того, в ISW згадують заяву головкома ЗСУ Олександра Сирського про те, що окупанти наразі зазнають понад 400 втрат на кожен квадратний кілометр, захоплений в Донецькій області.

Зазначається, що раніше Інститут оцінював, що російські війська зазнали близько 1298 втрат на кв км, який вони захопили, у червні цього року, порівняно із середнім показником 68 втрат на кв км, захоплений у червні торік на театрі військових дій.

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«Розрахунки ISW відрізняються від розрахунків Сирського через низку методологічних факторів. Оцінка ISW враховує втрати на всьому театрі військових дій, тоді як цифри Сирського стосуються лише Донецької області. ISW не може самостійно оцінити рівень втрат серед росіян в окремих українських областях», — зауважують американські фахівці.

Втім, наголошують аналітики, цифри Сирського є корисним показником для кількісної оцінки загальної тенденції того, як війська РФ платять дуже високі ціни за мізерні тактичні здобутки, незалежно від конкретних методів, що використовуються для кількісної оцінки таких цифр.

«Високі показники втрат, незалежно від методу розрахунку, відображають здатність України підривати операції Росії на полі бою та завдавати значних втрат особового складу. Рівень втрат РФ перевищив рівень набору у березні 2026-го. Росіяни, ймовірно, будуть продовжувати намагатися генерувати поповнення на тлі зростання рівня втрат без обов’язкової мобілізації», — наголошують в ISW.

Нагадаємо, зранку 15 липня 2026-го Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні. Вони становлять 1 423 280 солдатів. За минулу добу було ліквідовано 1 470 осіб.

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За оцінками західних аналітиків, сукупні втрати російської армії у війні вже можуть перевищувати 1,2 мільйона вбитих і поранених. Водночас журналісти BBC та «Медіазони» встановили імена вже понад 230 тисяч загиблих російських військових, спираючись на відкриті джерела. Вони наголошують, що це лише підтверджений мінімум, а реальна кількість загиблих значно вища.

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