Кремль уникає переговорів: чи відбудеться особиста зустріч Путіна та Зеленського – CNN

У Білому домі заявили про домовленість щодо наступного кроку – можливої двосторонньої зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Однак Кремль відреагував обережно.

Про це пише CNN.

Помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи телефонну розмову російського та американського лідерів, заявив:

“Обговорювалася ідея про доцільність вивчення можливості підвищення рівня представників російської та української сторін”.

При цьому жодного прямого згадування про особисту зустріч президентів не пролунало.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров також дав зрозуміти, що Москва не готова до швидких рішень.

“Ми не відмовляємось ні від яких форм роботи – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх. Будь-які контакти за участю високопосадовців мають бути підготовлені з максимальною ретельністю”, – сказав він у ефірі державного телебачення.

Аналітики пояснюють таку позицію тим, що Путін принципово уникає спілкування із Зеленським. Кремль системно заперечує легітимність українського президента, називаючи його “київським режимом”, та просуває вимогу провести вибори ще до укладання мирного договору.

За словами Орисі Луцевич, директорки програми “Росія та Євразія” Chatham House, для Путіна особиста зустріч із Зеленським є репутаційним ударом.

“Путіну доведеться змиритися з провалом зустрічі з президентом, якого він вважає посміховиськом із країни, якої не існує”, – наголосила вона.

Схожої думки дотримується й політологиня Тетяна Станова з Євразійського центру Карнегі. Вона пояснює, що для Кремля війна з Україною – це передусім протистояння із Заходом. Однак певний шанс на переговори може з’явитися, якщо США в особі Дональда Трампа почнуть тиснути на Київ.

“Ключові вимоги мають бути винесені на стіл переговорів, і Зеленський має бути готовим говорити про це”, – сказала Станова.

Сам Трамп у понеділок заявив у Truth Social, що почав підготовку до зустрічі президентів. Наступного дня він уточнив:

“Я ніби домовився про це з Путіним та Зеленським, і, знаєте, саме їм доводиться ухвалювати рішення. Ми ж за 7000 миль від них”.

Водночас Москва не демонструє готовності йти на поступки. Навпаки – після короткого зниження інтенсивності атак у серпні Росія знову посилила удари по Україні, запустивши лише за одну ніч понад 270 дронів і 10 ракет.

На цьому тлі експерти відзначають: єдина інтрига полягає в тому, кого Трамп звинуватить у разі провалу своїх миротворчих зусиль – Київ чи Москву.

Раніше експерти Axios зазначили, навіть якщо зустріч Зеленського з Путіним відбудеться, вона буде малопродуктивною.