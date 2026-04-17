Кремль відхрестився від Орбана і поклав надії на Мадяра: неочікувана заява Пєскова

У Путіна несподівано заявили, що нібито Орбан не є союзником Москви.

Олена Капнік
Орбан і Путін.

Орбан і Путін.

Експрем’єр Угорщини Віктор Орбан нібито не союзником Росії в Євросоюзі — він був союзником угорського народу». Зокрема, Будапешт за його прем’єрства підтримував санкції проти Москви.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в India Today, повідомили росЗМІ.

З його слів, у Москві поки що не знають, чи стане зміна влади в Угорщині втратою для Російської Федерації, а також те, чи майбутній прем’єр-опозиціонер Петер Мадяр «піде на діалог з Кремлем» — як це робив його попередник Орбан.

«Орбан, на відміну від інших лідерів ЄС, говорив з нами… Ми не знаємо, чи буде його наступник робити те саме. Якщо він робитиме те саме, то ми це оцінимо, і це допоможе нам вирішувати проблеми і краще реагувати на ключові інтереси народів Угорщини та Росії», — висловився представник «фюрера».

Програш Орбана і стосунки з Росією

В Угорщині 12 квітня відбулися вибори до парламенту. Тодішній прем’єр-міністр Віктор Орбан програв після 16 років перебування при владі. Лідер опозиції Петеру Мадяр здобув перемогу зі своєю партією «Тиса» та отримав понад дві третини місць в парламенті.

Водночас РФ не привітала Мадяра з перемогою нібито через позицію Будапешта щодо санкцій проти РФ. У Кремлі заявили, що “недружнім країнам вітання не надсилають”.

Своєю чергою, лідер партії-переможниці «Тиса» вважає, що Будапешт приречений на діалог з РФ через географію та енергетику. Після цієї заяви в адміністрації Путіна риторику трохи змінили та наголосили, що це буде корисно для обох сторін.

