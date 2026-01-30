Кремль відкрито відмовляється від миру: що насправді задумав Путін щодо України

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль продовжує відкидати західні гарантії безпеки для України. Водночас у США заявили, що завершили їхнє. Ба більше — Вашингтон відіграватиме «ключову роль» у цих гарантіях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заява США

Американський держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон і Київ завершили узгодження гарантій безпеки для України. З його слів, існує «загальний консенсус» щодо можливого розгортання невеликого контингенту європейських військ в Україні за підтримки США.

Рубіо також заявив, що Сполучені Штати можуть направити свого представника на заплановані майбутні українсько-російські переговори в Абу-Дабі 1 лютого. Втім, спеціальний посланник Стів Віткофф та колишній старший радник президента США Джаред Кушнер не братимуть участі.

Заяви Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю турецьким ЗМІ відкинув умови західних гарантій безпеки Україні та підтвердив відданість Москви системі гарантій безпеки, представленій Росією під час стамбульських переговорів 2022-го.

Цей проєкт означав повну капітуляцію України перед РФ, встановивши жорсткі обмеження щодо чисельності та активності українських збройних сил, не встановлюючи жодних таких обмежень для самої країни-агресорки, а також надаючи Москві право вето щодо здатності держав, що гарантують безпеку Києва, реагувати на майбутній збройний конфлікт в Україні.

Окрім того, Лавров підтвердив відданість Кремля вимогам, які президент-диктатор Володимир Путін виклав у своїй промові в червні 2024-го перед МЗС. У ній «фюрер» вимагав капітуляції перед початковими воєнними вимогами Росії як до України, так і до НАТО. Ба більше, цинічно висловився російський міністр закордонних справ, нібито нинішній український уряд становить постійну загрозу безпеці Російській Федерації.

Американські аналітики наголошують, що інші чиновники агресорки Росії продовжують повторювати про зобов’язання Москви досягти своїх початкових воєнних вимог на полі бою. Зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров зухвало заявив, що Кремль не повинен вести переговори з Україною, а натомість має продовжувати війну.

Депутати Ради Федерації Держдуми також підтвердили зобов’язання РФ просуватися на передовій. Мовляв, Україна не має права на території, які Росія незаконно анексувала, і закликали Київ капітулювати, щоб нібито полегшити переговори.

«Кремль постійно відхиляє будь-які суттєві гарантії безпеки для України, запропоновані під час мирного процесу. Така постійна відмова свідчить про те, що Москва залишається відданою теорії перемоги Путіна — теорії про те, що Росія може перемогти в Україні, переживши здатність країни воювати та бажання Заходу підтримувати Київ», — констатують в ISW.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у переговорах щодо війни в Україні. З його слів, суттєві зрушення відбуваються на перемовинах в Абу-Дабі. Окрім того, очільник Білого дому наголосив, що високо оцінює тимчасову відсутність атак РФ на українську енергетичну інфраструктуру, яку спостерігають упродовж останніх кількох годин.

Водночас керівник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков, який очолював російську делегацію в Абу-Дабі, каже, мовляв, їхні переговорники «завжди готові» продовжувати мирні переговори.