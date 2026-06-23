Кремль відкрито звинуватив США у підступності: в Москві заявили про зрив кулуарних домовленостей

Кремлівський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Наприкінці червня 2026 року одразу троє високопосадовців РФ публічно заявили про порушення Вашингтоном угод щодо завершення війни в Україні через різку зміну риторики президента США Дональда Трампа та посилення ударів українських дронів углиб Росії. Кремль пішов на таку медійну атаку, щоб продемонструвати внутрішньому населенню наявність дипломатичних важелів тиску на тлі успішних дій ЗСУ.

Про наростання серйозного розчарування всередині російського керівництва пише Reuters.

Звинувачення у зраді «духу Анкориджа»

Російська сторона тривалий час сподівалася, що Дональд Трамп підтримає їхню ключову вимогу і змусить Київ повністю віддати Донбас в обмін на заморожування лінії фронту. Проте американська сторона так і не підтвердила жодних зобов’язань, а сам Трамп невдовзі неочікувано змінив риторику та припустив можливість повного відвоювання Україною своїх територій. Це спровокувало хвилю обурення серед російських дипломатів, які тепер звинувачують Білий дім у підступності.

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«Поточна ситуація показує, що цей саміт міг бути просто американським трюком, аби виграти час для переозброєння київського режиму», — заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Заступник міністра Сергій Рябков також додав, що поточна політична лінія Вашингтона дедалі сильніше наближається до антиросійської позиції Великої Британії та Франції. Попри це, представники окупантів запевняють, що офіційний діалог зі Сполученими Штатами щодо геополітики все одно буде продовжуватися.

Паніка через дрони та відсутність медіації

Західні аналітики переконані, що така різка зміна кремлівської риторики свідчить про глибоку нервозність російського керівництва через критичний стан власної економіки та армії. Ситуацію для Москви сильно ускладнює й те, що на нещодавньому саміті G7 Володимир Зеленський оголосив лідерам Заходу про перелом у війні на користь України. Крім того, Росію дуже лякає регулярне знищення її внутрішньої інфраструктури, зокрема успішні атаки безпілотників на нафтопереробний завод у Москві.

«Путіну потрібно дати відповідь, яка буде видимою для населення і продемонструє, що у нього все ще є карти для гри», — переконує австрійський аналітик Герхард Манготт.

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Експерти Міжнародної кризової групи додають, що Кремль опинився у дипломатичному вакуумі після того, як увага Вашингтона повністю переключилася на спільну з Ізраїлем війну проти Ірану. Оскільки Москва категорично відкидає будь-яке європейське посередництво, вона відчайдушно намагається через звинувачення повернути американців до дипломатичного процесу на власних умовах.

«Росіяни дуже розчаровані цим, вони дійсно хочуть, щоб американці знову включилися у процес», — підсумував аналітик Олег Ігнатов.

Нагадаємо, настрій усередині Росії поступово змінюється. За словами Зеленського, все більше росіян висловлюють невдоволення владою, бо починають розуміти, що ця війна не має для них жодних перспектив.

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