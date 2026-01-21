ТСН у соціальних мережах

Кремль відкидає надії на мир і висуває нові територіальні апетити: подробиці

Лавров озвучив нові шокувальні вимоги щодо територій.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Путін і Лавров.

Путін і Лавров. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив відданість Кремля своїм початковим вимогам щодо війни в Україні. Зокрема, йдеться про вирішення так званих «корінних причин» вторгнення РФ.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Лавров виступив з промовою та провів пресконференцію, на якій виклав новини про зовнішню політику Росії. Аналітики акцентують на тому, що заяви міністра пролунали на тлі очікуваних мирних переговорів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Лавров та інші кремлівські чиновники неодноразово визначали „корінні причини“ як розширення НАТО та нібито дискримінацію російського народу, російської мови та Російської православної церкви, яка є контрольованим Кремлем інструменту впливу, в Україні», — йдеться у звіті.

Окрім того, очільник російського МЗС підтвердив відмову Москви від будь-якої мирної угоди, яка не передає Росії всю «Новоросію», яка включає райони східної та південної України за межами окупованих областей, а також надає Києву гарантії безпеки з боку Європи.

Лавров відхилив 20-пунктовий мирний план США, України і Європи та перерахував вимоги, що не відповідають умовам початкового американського 28-пунктового мирного плану. Він також відхилив можливе тимчасове або постійне припинення вогню. Мовляв, Україна може «потім знову напасти на РФ.

Таким чином, наголошують американські аналітики, Лавров хибно звинуватив Україну нібито у нападі на Росію в минулому, тоді як саме РФ була ініціатором усієї військової агресії.

«Високопоставлені кремлівські чиновники і сам Володимир Путін неодноразово демонстрували, що Росія не буде задоволена мирним врегулюванням, яке не відповідає її безкомпромісним умовам, або яке стосується лише України та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО», — йдеться у звіті

Останні заяви Лаврова, додали в ISW, встановили умови, щоб Російська Федерація виправдала перед внутрішньою аудиторією свою відмову від будь-яких умов, що випливають з переговорів на саміті в Давосі.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров відкрито назвав нові цілі війни. Зокрема, він заявив, мовляв, майбутнє мирне врегулювання має вирішити «питання долі людей, які проживають у Криму, Новоросії та на Донбасі».

Саме згадка про Новоросію, наголошують американські аналітики, не є новою вимогою. Втім, цн ще один доказ того, що вимоги Москви більші, ніж ті, що були викладені в початковому плані США, який складається з 28 пунктів.

