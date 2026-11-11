Кремль відкинув головні умови Заходу: аналітики ISW пояснили, чого Путін боїться на переговорах

Кремль відкидає умови США та ЄС щодо гарантій безпеки дл України / © Фото з відкритих джерел

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США, Україна та Європа підтвердили необхідність надійних гарантій безпеки для України після завершення війни, а також участі представників Європи в майбутніх багатосторонніх переговорах. Водночас ці умови суперечать позиції Кремля, який неодноразово відкидав ідею західних гарантій для Києва та присутності європейців за столом переговорів.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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США, Україна та Європа погодилися щодо гарантій безпеки

Під час зустрічей в Абу-Дабі представники США, України та європейських країн погодилися, що будь-яке тривале врегулювання війни має передбачати надійні гарантії безпеки для Києва. Також сторони виступили за залучення європейських посадовців до майбутніх мирних переговорів і прямий діалог між Росією та європейськими державами щодо ширших питань безпеки.

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9 та 10 листопада державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф і Джаред Кушнер наголошували, що після завершення війни Україна повинна отримати дієві гарантії захисту від нової агресії.

За повідомленнями кількох західних ЗМІ, американські посадовці також запитували Кремль, чи погодиться він на гарантії для України за зразком статей 4 і 5 Північноатлантичного договору. Такий механізм передбачав би можливість консультацій із країнами НАТО в разі загрози територіальній цілісності України, а також отримання допомоги союзників у разі нового нападу.

Кремль виступає проти гарантій для України та участі Європи

Російська влада неодноразово відкидала можливість надання Україні західних гарантій безпеки, а також виступала проти участі європейських представників у переговорах, якщо позиція європейських країн не передбачатиме прийняття максималістських вимог Москви.

10 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустрічі США з європейськими представниками в Абу-Дабі не є «перспективним підходом» до переговорів.

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Заступник голови комітету Держдуми РФ з питань інформаційної політики Олександр Асафов також назвав очікування Москви від переговорів досить скромними. За його словами, участь європейських представників може «паралізувати» переговорний процес ще до його початку.

В ISW зазначають, що ці заяви відповідають попередній позиції Кремля щодо усунення Європи від переговорів про завершення війни. Водночас вони суперечать заявам США, України та європейських партнерів, які виступають за участь європейських посадовців у майбутньому дипломатичному процесі.

Гарантії безпеки та майбутні переговори: як змінювалися позиції США і Європи

На початку листопада американська позиція щодо умов завершення війни зазнала помітних змін. За даними Financial Times, Вашингтон дав зрозуміти, що більше не має наміру змушувати Київ погоджуватися на територіальні поступки Росії в обмін на майбутні гарантії безпеки. Це стало важливим сигналом напередодні нового раунду переговорів, адже раніше питання безпекових гарантій пов’язували з територіальними вимогами Москви.

Згодом стало відомо, що американська сторона планує з’ясувати безпосередньо в Москви, чи погодиться вона на гарантії безпеки для України за зразком статей 4 і 5 НАТО. Водночас залишається відкритим питання, як саме такі зобов’язання можна буде забезпечити, якщо Україна не стане членом Альянсу.

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Паралельно Сполучені Штати просувають ідею нової довгострокової архітектури безпеки у відносинах між Росією та Європою. Серед можливих тем — відновлення роботи Ради НАТО-Росія, механізми кризового зв’язку та військова прозорість. Однак європейські посадовці побоюються, що Москва намагатиметься використати ці переговори для скорочення військової присутності НАТО у Східній Європі та домогтися поступок від західних країн.

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