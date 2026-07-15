Кремль відкинув мир без капітуляції України: деталі від ISW

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

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Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України та намагається заперечити участь Європи в мирних переговорах щодо України. Це демонструє, що РФ не прийме угоду, у якій не буде повної капітуляції України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Цинічна заява Лаврова: що він сказав

Аналітики проаналізували заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 14 липня, у якій він звинуватив «європейців», які начебто намагаються підірвати «існуючі угоди» між Росією та Сполученими Штатами.

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В ISW припускають, що, можливо, Лавров посилався на угоду, яку, за словами Кремля, США та Росія досягли на саміті на Алясці у серпні 2025 року, але, як наголошують аналітики, вона так і не була досягнута.

Лавров повторив промову президента Росії Володимира Путіна від червня 2024 року, в якій наголошував на максималістських воєнних цілях Росії, включаючи повне виведення України з контрольованої Україною території в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях та відмову від прагнень України до вступу до НАТО.

Водночас Лавров визнав, що США та Росія не підписували жодних документів під час зустрічі на Алясці. Це підтвердив державний секретар США Марко Рубіо.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков 14 липня заявив, що Росія виступає проти участі Європи в мирних переговорах. Він додав, що Росія не погодиться на жодні гарантії безпеки для України без участі РФ та відкинув зусилля президента США Дональда Трампа та Коаліції щодо сприяння досягненню миру в Україні.

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«Кремль регулярно намагається виключити європейських лідерів з участі в мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, відхиляючи пропозиції щодо європейських політиків та гарантій безпеки, а також зображуючи Сполучені Штати та Росію єдиними належними учасниками переговорів», — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що неодноразова відмова Кремля від будь-яких західних гарантій безпеки для України ще раз демонструє небажання Росії прийняти будь-яку угоду, яка не відповідає повній капітуляції України.

Мирні переговори між РФ та Україною — останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі з колегою з Чаду Абдулайє Сабре Фадулем звинуватив Україну у зриві домовленостей, які нібито були між Росією і Штатами. За його словами, Європа і Україна начебто відтіснили Вашингтон від виконання домовленостей на Алясці та «поховали їх».

У Трампа запевнили, що жодної «угоди Трампа і Путіна» на Алясці щодо припинення війни в Україні не було. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, існувала лише «пропозиція, але вона ніколи не була угодою».

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